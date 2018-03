Tunisie: Bdiri, héros du match...

USM : Bdiri - Mechmoum - F. Ben Romdhan - Timoumi - Hichri - Sabahi - Houcème Sdiri - Mosrati - Kabou - Hassen Sdiri - A. Ben Romdhan (Agbala 65').

L'ESZ n'avait qu'un choix si elle voulait garder un brin d'espoir pour le maintien : la victoire. L'USM, pour sa part, a fait le déplacement à Zarzis pour arracher les trois points et se réconcilier avec son public après ses deux derniers échecs, en coupe et en championnat.

La partie s'annonçait donc serrée. Les deux équipes ont débuté avec beaucoup de prudence puis petit à petit, le rythme a commencé à s'accélérer. Ce sont les locaux qui ont allumé la mèche à la 19 ' puis à la 22' par l'intermédiaire de Bouhajeb et Amutu, mais ni l'un ni l'autre n'ont pu tromper la vigilance de Bdiri qui a sauvé, à deux reprises, une fois sur la ligne et l'autre fois en effectuant une parade et en mettant dehors. L'ESZ a obtenu quatre corners successifs et on a cru que le but chauffait. Seulement, le gardien monastirien était dans un grand jour et a constitué un véritable rempart. L'USM, tout en résistant, n'a pas croisé les bras. Elle a porté le danger devant la cage espérantiste à la 24' sans parvenir à concrétiser. Ses joueurs étaient bien campés sur le terrain.

Prudence derrière, contre devant, elle a continué à négocier la partie de la sorte. En même temps, les vagues d'attaque de l'ESZ se sont poursuivies mais la dernière touche faisait à chaque fois défaut . Deux autres corners à l'actif des sudistes sans résultat et la mi-temps, dont le héros était incontestablement le gardien Bdiri, se termina sur le score de parité.

Les occasions perdues

L'ESZ a repris en force et les joueurs se sont rués en attaque en seconde mi-temps. A la 46', la balle a heurté la transversale. Pas de panique chez les visiteurs qui ont laissé passer l'orage. Et, encore une fois Bdiri efface un but, à la 54', lorsque Maâroufi, de la partie gauche déborde et adresse un puissant tir vers la cage. La domination des locaux était manifeste mais stérile.

Rien que des corners et des attaques contrés par les prouesses du gardien monastirien. Jaballah, en face, était aussi en bonne forme. Il a effacé la tentative de Kabou, à la 73'. De nouveau, l'ESZ attaque et rate lamentablement face à une cage vide.

Dures étaient les dix dernières minutes pour l'équipe locale. Précipitation, malchance, déconcentration, performance de Bdiri et la partie se termine sur le score vierge qui n'arrange nullement la situation de l'ESZ. Alors que les visiteurs ont bien négocié la partie et menacé Jaballah plus d'une fois.