Tunisie: «Expertes Tunisie», la plateforme est lancée

Ce projet aura donc pour vocation de permettre aux journalistes en trois clics de trouver une experte. «Mais ce n'est pas seulement cela qui fera changer les choses, nuance-t-elle, il faut que les journalistes aient envie de l'utiliser, qu'ils soient obligés de le faire». Caroline de Haas fait appel à la société civile, aux différentes instances concernées et pourquoi pas au gouvernement de faire pression sur les médias pour qu'ils s'engagent vers plus d'implication des femmes.

En France, le constat est le même qu'en Tunisie, les médias audiovisuels ainsi que la presse écrite font très souvent appel aux hommes plutôt qu'aux femmes, «ce sont les paroles masculines qui sont présentées et insuffisamment de paroles féminines pour parler sur des sujets pointus. Or, dans tous les secteurs, il y a autant de femmes qui sont capables de prendre la parole qu'il y a d'hommes», estime la directrice de l'IFT.

Concrètement, les femmes expertes sont invitées à s'inscrire, remplir des fiches, accessoirement poster leur photo sur le site. Toutes les personnes qui s'inscrivent ainsi que les données présentées seront vérifiées. Les médias, de leur côté, via un code, auront la possibilité d'accéder directement aux contacts des femmes inscrites sur la plateforme et les contacter en fonction des sujets traités et de l'actualité.

