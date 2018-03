Tunisie: La magie du verre

Dans son atelier de Gammarth, Ichraf fabrique des assiettes, miroirs, revêtements muraux, luminaires et bijoux. Une activité très prenante pour une femme hyperactive : «Il faut que je sois très organisée, à côté de l'atelier, je prends des cours de théâtre, je suis une formation de professeure de yoga et continue mon activité de plasticienne».

Elle décide de fonder sa propre entreprise : Bellani Atelier. Autodidacte, elle commence à lire des livres sur le sujet : «J'ai fait des essais toute seule et ensuite j'ai rejoint des formations en Espagne et en Italie». Le fusing de verre est une technique ancestrale très pointue et souvent remplacée par le soufflage : «En Europe cette technique est encore en train d'être expérimentée, c'est l'un des plus vieux métiers au monde», assure-t-elle.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.