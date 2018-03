Tunisie: Abdessalem Adhouma (ex-attaquant de l'ESS) - «Un professionnalisme utopique»

La situation est dramatique. Comme notre championnat est faible, on doit avoir une compétition à 12 clubs. A mon avis, il faut recruter des attaquants étrangers, et ce, en raison d'une pénurie d'attaquants nationaux. Ces derniers n'ont pas les qualités pour jouer et évoluer en ligue 1».

A mon avis, il faut que les clubs se suffisent de leurs subventions, sans recourir à l'Etat. Il faut qu'ils aient leurs propres terrains d'entraînement, une administration, un département comptable et un département de communication et marketing. Les victimes collatérales de ce professionnalisme sont les joueurs eux-mêmes qui, lorsqu'ils ne sont pas payés, s'adressent à la Fifa. Il est aberrant de voir notre football touché par les affaires financières.

