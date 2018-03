Togo: Les têtes pensantes de l'Université et de la sociétè civile en danger

Toute la fac est bloquée et ça ne dit rien à nos autorités ? Quelle est donc la nature du problème que ne peut pas résoudre un conseil de discipline de faculté ou de l'Université ? Pourquoi cette démission des instances universitaires ? Les ordres viendraient-ils de plus haut ? Les Togolais ont droit à la vérité.

Pourquoi le président de l'Université de Lomé et son ministre de tutelle ne nous éclairent-ils pas sur les tracasseries policières dont font l'objet les enseignants de la Fac de médecine, Ihou Wateba et David Dosseh, ce dernier étant le président du Front Citoyen Togo Debout ?

Les médias, à travers les journalistes et leurs invités aux débats, les réseaux sociaux et même les politiques, se sont emparés du sujet.

Depuis un certain temps, l'élite intellectuelle togolaise est très critiquée par les Togolais et surtout par quelques universitaires et intellectuels, véritables activistes de la démocratie et des droits de l'homme.

