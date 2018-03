Congo-Kinshasa: Marches du 31 décembre 2017 et du 21 janvier 2018 - Zéro faute pour les laïcs catholiques

C'est la ministre des Droits Humaines elle-même, Marie-Ange Mushobekwa, qui a dévoilé, le samedi 10 mars 2018, le contenu du rapport de la « Commission d'Enquête Mixte » qu'elle avait instituée le 1er février 2018 en vue de faire la lumière sur les d'atteintes aux droits de l'homme enregistrées lors des manifestations du 31 décembre 2017 et 21 janvier 2018. Il appert que de bout en bout, aucun grief n'est retenu contre le Comité Laïc de Coordination, organisateur de ces deux marches réputées pacifiques mais perçues par le pouvoir en place comme un agenda caché visant la réalisation d' coup d'Etat civil.

On n'a retenu, à sa charge, ni un appel à la violence ou à désobéissance civile, ni une quelconque violation de la loi relative l'organisation des manifestations publiques, car ces dernières régies par le régime de la simple information.

Par conséquent les morts, les blessés, les arrestations et arbitraires, les tortures... sont imputés aux forces de l'ordre et sécurité. Un constat troublant est fait : il s'agit de participation des éléments des FARDC à la répression. L'autre marquant de ce rapport est que toutes les victimes mortes l'ont été la suite de l'usage de balles réelles.

S'agissant du bilan cumulé de 14 morts, il apparaît comme un du déficit de professionnalisme de la police, accusée par le d'avoir fait un usage disproportionné de la force.

Dans ses conclusions, la Commission d'Enquête Mixte a fait recommandations à l'intention des institutions ou services responsables de ce qui est arrivé. Au gouvernement, il est demandé lever l'interdiction générale des réunions et manifestations et pacifiques sur l'ensemble du pays. Autrement dit, si les avaient la liberté de manifester, on aurait évité un bain de sang 31 décembre 2017 ainsi que le 21 janvier 2016. Et pour davantage sa responsabilité, il lui est exigé la prise en charge soins médicaux de toutes les victimes et de faire libérer toutes personnes en détention au niveau des services spéciaux.

Au Parlement, il est demandé d'adopter en urgence le d'application de la loi relative aux manifestations publiques regard des standards internationaux. Car le flou favorise la prise,

par les gouverneurs de provinces, des mesures liberticides à l' des organisateurs des marches, meetings, réunions, etc.

L'Auditeur général des FARCD et le Procureur général de la sont, pour leur part, invités à enquêter sur ces « crimes l'humanité » et à engager des poursuites judiciaires contre auteurs.

La CEM recommande également le renforcement des capacités policiers d'une part et d'autre part l'interdiction aux unités FARDC d'intervenir lors des manifestations publiques.

Au regard de ce tableau, on espère que tous ceux qui interfèrent l'organisation des manifestations publiques, donneurs d'ordre exécutants, vont adopter un comportement conséquent.

INTRODUCTION

Le présent document est le rapport réalisé par la Commission d'Enquête Mixte,

CEM-3121 » en sigle, créée par Madame Marie-Ange MUSHOBEKWA, des Droits Humains de la République Démocratique du Congo l'Arrêté ministériel n° 001/CAB/ MIN/DH12018 du 1er février 2018 les allégations des violations et atteintes relatives aux droits l'Homme en lien avec les manifestations du 31 décembre 2017 et janvier 2018.

Ces allégations ont été à la base de la consultation que Gouvernement de la République Démocratique du Congo, à travers Ministère des Droits Humains, avait entreprise avec des de la Société Civile en vue de les collecter, les vérifier et poursuivre en justice leurs présumés auteurs.

Les travaux de la CEM-3121 se sont déroulés du 5 février 2018 au 10 mars 2018.

Le rapport revient sur:

- le contexte sociopolitique de la République Démocratique du Congo(l) ;

- la méthodologie de travail (II) ;

- le cadre légal de l'organisation des manifestations publiques, maintien de l'ordre public, du droit à la vie, du droit à l' physique, du droit à la liberté et la sécurité de la personne, droit à la liberté de culte, de la liberté de mouvement, du droit à propriété privée, du droit à la justice, du droit à la santé (III) ;

- les violations et atteintes des droits de l'homme constatées (IV) ;

- les actions prises par le Gouvernement sur recommandation de la CEM-3121 (V)

- conclusion et recommandations (VI).

Ce rapport a été élaboré sur base de 122 (cent vingt-deux) victimes ayants-droits ainsi que témoins auditionnés qui ont accepté répondre à l'invitation de la CEM3121 ,réalisées uniquement dans ville de Kinshasa. Il mentionne 14 (quatorze) morts, (soixante-cinq) blessés, 40 (quarante) cas d'arrestations, détentions, tortures et traitements' cruels, inhumains et dégradant ainsi que (dix) cas d'extorsion et vols à mains armées.

Dans le souci de protéger les victimes, ayants-droit et témoins, présent rapport n'a pas repris leurs identités. Il en est de même les présumé$ auteurs des violations et atteintes aux droits l'Homme. Ces éléments sont contenus dans le rapport qui sera au Ministre de la Justice et Garde des Sceaux pour des judiciaires. La CEM-3121 souhaite que ce rapport contribue à la contre l'impunité ainsi .qu'au respect, à la protection et à promotion des droits de l'Homme en République Démocratique du Congo.

La CEM-3121 souhaite que ce rapport constitue une base d' judiciaires à l'encontre des présumés auteurs et complices violations et atteintes des droits de l'Homme en vue de contribuer la lutte contre l'impunité en République Démocratique du Congo.

1. CONTEXTE SOCIO-POLITIQUE

Depuis septembre 2016, la République Démocratique du Congo des moments de turbulence liés au processus électoral sur l' du territoire national. Cette situation a eu des répercussions sur respect et la protection des droits de l'Homme. Les types violations et d'atteintes aux droits de l'Homme les plus sont:

- Violations aux libertés d'association, de réunion et de manifestation ;

- Violations à la liberté d'expression et d'opinion;

- Violations et atteintes au droit à la vie, à la sécurité de la humaine ;

-. Violations et atteintes à la propriété privée;

- Pillages, destruction méchante, intolérance, incitation à la et à la violence.

Certaines manifestations organisées par des partis politiques et/ par des organisations de la Société civile ont été interdites par autorités politico-administratives et dispersées dans la violence certains éléments des forces de défense et de sécurité. Les auteurs de ces violations sont certains agents de la Police Congolaise, certains éléments des Forces Armées de la Démocratique du Congo et ceux des services des renseignements. les cas d'atteintes aux droits de l'Homme, les présumés auteurs certains membres des partis politiques de la majorité comme ceux l'opposition, des partis antagonistes qui atteignent parfois extrémités pour exprimer leur mécontentement.

Le 31 décembre 2017 et 21 janvier 2018, le Comité Laïc de (CLC) a organisé des manifestations publiques à Kinshasa ainsi dans certaines villes de la République Démocratique du Congo (ROC), réclamant «l'application intégrale de l'Accord politique du décembre 2016 ». Pour l'autorité urbaine, «ces manifestations comme points de départ les 167 paroisses catholiques de Kinshasa été interdites pour faute d'itinéraire précis ». Elle «détenir des preuves recueillies par les services de défense et sécurité que les organisateurs des marches du 31 décembre 2017 et 21 janvier 2018 avalent l'ambition de prendre le pouvoir par la force».

Le CLC a quand même tenu ces m arches qui dans certaines paroisses, sont bien déroulées. Alors que dans d'autres, elles ont été dispersées par certains agents des forces de l'ordre, ainsi des morts, des blessés (dont certains par balles), arrestations et détentions (parfois arbitraires), des extorsions biens, des actes de torture et autres traitements cruels, inhumains dégradants.

Les organisateurs de ces manifestations déclarent revendiquer « respect de la Constitution, l'application intégrale de l' politique global du 31 décembre 2016, fixant les présidentielle, législatives nationales et provinciales en 2017 ». Pour leur part, les autorités politico- affirment «avoir respecté et mis en oeuvre ledit accord en nommant Premier Ministre ainsi qu'un Président du CNSA issus du de l'opposition »,

D'où les différents rapports contradictoires publiés quant à ce. D' part, la Police Nationale Congolaise et d'autre part, organisateurs de ces marches. S'en sont suivi les allégations des tant nationales qu'internationales de défense des droits de l'Homme, dénonçant des cas de violations graves des droits Humains.

II. COMPOSITION DE LA CEM-31 La CEM-3121 est composée de :

- 5 délégués du Ministère des Droits Humains;

- 2 délégués du Ministère de la Justice et Garde des Sceaux;

- 3 délégués de la CNDH ;

- 6 délégués de la société civile;

- 1 délégué du BCNUDH (membre observateur) ;

- 1 délégué du Bureau de liaison de l'UA (membre observateur).

La CEM-3121 est présidée par Madame Marie-Ange MUSHOBEKWA, des Droits Humains et Maître Georges KAPIAMBA, rapporteur désigné la société civile.

III. METHODOLOGIE

Pour accomplir son mandat, la CEM-3121 a rédigé et adopté deux documents travail: le Règlement d'Ordre intérieur et les Termes de Référence,

La CEM-31 21 a :

- Sensibilisé la population à travers les médias tant publics privés, les témoins, les victimes ainsi que les ayants-droit, afin les inciter à venir fournir toutes les informations en leur sur les cas de violations et d'atteintes des droits de l' commises le 31 décembre 2017 et le 21 janvier 2018 ;

- Mené les enquêtes de manière professionnelle, objective indépendante, dans le respect de son règlement d'ordre intérieur, CEM-3121 a également veillé au strict respect des principes protection des victimes et témoins ainsi que d'autres sources,

- Informé les personnes auditionnées de l'utilisation des recueillies ainsi que de la suite qui sera réservée après du rapport final;

- Tenu les entretiens à huis clos à son siège et sur le terrain les langues choisies par les personnes auditionnées;

- Pris des précautions additionnelles et particulières concernant entretiens avec les femmes et les enfants;

- Effectué des missions d'enquête pour identifier des blessés dans hôpitaux et des dépouilles dans les différentes morgues de Kinshasa;

- Invité le Commissaire Provincial de la PNC/Ville de Kinshasa, Commandant de la 14è Région Militaire, le Commandant de la Républicaine et le Commandant Second de la 14è Région Militaire des opérations pour qu'ils donnent à leur tour leur version des sur les événements du 31 décembre 2017 et du 21 janvier 2018;

- Exploité les rapports et les documents fournis par les victimes, témoins, le Commissaire Provincial de la PNC/Ville de Kinshasa, CNDH, le BCNUDH et les ONG.

IV. CADRE Les droits et libertés fondamentaux des citoyens sont garantis par instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux,

notamment la Déclaration universelle des droits de l'Homme, le international relatif aux Droits Civils et politiques, la Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ainsi que Constitution de la République Démocratique du Congo.

Au titre de ces droits et libertés fondamentaux, nous citons dont les atteintes et violations ont été constatées à l'occasion manifestations du 31 décembre 2017 et 21 janvier 2018. Il s'agit de :

- Droit à la vie;

- Droit à l'intégrité physique ;

- Droit à la liberté et la sécurité de la personne humaine;

- Droit à se réunir et à manifester pacifiquement;

- Droit à la liberté de culte (liberté de religion) ;

- Liberté de mouvement ;

- Droit à la propriété privée ; .

- Droit à la Santé; Droit à la Justice;

- Violations et atteintes à la propriété - Destruction - Intolérance politique, incitation à la haine et à la violence

DEROULEMENT DES MANIFESTATIONS DU 31 DECEMBRE 2017 ET DU 21 JANVIER 2018

Au cours des entretiens, au siège de la CEI\I1-3121 , ainsi que des descentes sur terrain dans certaines paroisses disséminées travers l'Archidiocèse de Kinshasa, tout comme dans des hôpitaux et morgues, il nous a été rapporté les faits suivants par témoins, victimes et/ou leurs proches .

La veille de ces deux journées, les différents requérants nous rapporté l'érection de plusieurs barrières de policiers, militaires agents de services de sécurité opérant une fouille systématique véhicules et même de ceux qui marchaient à pieds. A cette occasion, y a eu des arrestations de plusieurs personnes sans aucune et des extorsions des billets de banque ainsi que des portables. Toujours la veille dans la soirée, il a également constaté l'interruption de fourniture de services Internet et SMS.

D'après Monsieur Emery OKUNDJI, Ministre de Postes, et Nouvelles Technologies de l'Information et de la (PTNTIC), « il a enjoint les sociétés de télécommunication suspendre tous les services internet et SMS pour des raisons sécurité d'Etat et ce, conformément aux prescrits de l'article 46 la loi cadre n0013~2002 du 16 octobre 2002 sur les en République Démocratique du Congo ».

Pour les deux journées des manifestations, il a été rapporté à CEM-3121 que plusieurs paroisses ont été prises d'assaut dès premières heures par des policiers, militaires et agents de lourdement armés, allant jusqu'à empêcher à certains chrétiens accéder dans les églises dont d'ailleurs, selon nos sources, ont été carrément scellées par les agents de la Police sans décision judiciaire.

Dans certaines paroisses, les messes se sont déroulées normalement,mais après la bénédiction finale suivie de la présentation des de ralliement par les délégués du Comité laïc de Coordination, chrétiens voulant sortir pour marcher ont été surpris par des lacrymogènes et des tirs. Pour certains, à balles réelles, et d'autres, des balles en caoutchouc. Selon les témoins, ceux avaient réussi à . sortir de leurs paroisses pour entamer marches, ont été réprimés par certains agents des forces de l' et de sécurité, occasionnant plusieurs morts et des blessés graves.

Plusieurs témoins et victimes auditionnées par la CEM-3121, rapporté que certains passants non concernés par les marches ont la vie suite aux balles perdues, d'autres grièvement blessés balles par accident. D'autres personnes se trouvant paisiblement leurs résidences, ont également été touchées par des balles perdues.

Certaines églises ont été aussi vandalisées.

Il a même été rapporté et constaté que certains hôpitaux maternités ont fait l'objet des attaques par 'gaz lacrymogène ainsi la vie des nouveau-nés et des malades en danger.

Concernant les officiels, les Autorités responsables de la Région Militaire des Forces Armées de la République Démocratique Congo (FARDC), de la Garde Républicaine (GR) et du Provincial de la Police Nationale Congolaise (PNC) ont été pour donner leurs versions de fait à la CEM-3121. Seul le 'Provincial, à travers le Général Sylvano KASONGO a répondu par comme suit : «J'ai tenu des causeries morales avec les hommes sous commandement et signé des ordres de service respectivement n°1 37/ du 30 décembre 2017, n°007/2018 du 19 janvier 2018, auxquels subordonnés ont été scrupuleusement Instruits sur le maintien d' public dans le respect des Droits humains avec comme consigne ferme non utilisation des armes à feu ». Le Général KASONGO a poursuivi : plupart des manifestants, habillés en culottes et tenant des blanches, n'étaient pas des fidèles catholiques mais plutôt partisans des partis politiques de l'opposition scandant des obscènes et des insultes à l'endroit des forces de l'ordre « Il ajouté que: c: le Commissariat Provincial a connu des dégâts et a enregistré dans les rangs de ses hommes, le décès d'un et de plusieurs autres grièvement blessés ... »

Toutefois, il convient de relever que la CEM-3121 avait reçu jours plus tôt un conseiller de l'Inspecteur Général de la Nationale Congolaise qui a expliqué la mission et le fonctionnement son unité. La CEM-3121 a également reçu un conseiller de la Républicaine et analyste au Conseil National de Sécurité qui a à tour expliqué les raisons' de la présence des éléments de la pendant les journées des manifestations organisées par le CLC, Il souligné que «ces éléments répondaient à leur mission de conformément à la loi organique portant organisation et des Forces Armées de la République Démocratique du Congo ».

IV. ACTIONS PRISES PAR LE GOUVERNEMENT

- Création de la CEM-3121 à travers le Ministère des Droits Humains ;

- Accompagnement des familles dans le besoin, pour enterrer , proches décédés sur recommandation de la CEM-3121 ;

- Prise en charge médicale de 32 personnes blessées par balles éclats des grenades lacrymogènes sur recommandation de la CEM-3121 .

V. Violations ders droits de l'homme constatées

A. Droit à la vie

La CEM-3121 a recensé 14 (quatorze) morts à savoir, 7 (sept) le décembre 2017 et 7 (sept) le 21 janvier 2018 dont 12 par balles et (deux) par asphyxie des gaz lacrymogènes.

LES DECES DU 31 DECEMBRE (Voir tableau)

B. Droit à la liberté, la sécurité de la personne et à l'intégrité La CEM-3121 a recensé 40 (quarante) cas de personnes arrêtées,

détenues, torturées et/ou soumises aux traitements cruels, et dégradants à l'occasion des manifestations du 31 décembre 2017 21 janvier 2018 dont 2 (deux) femmes.

La CEM-3121 déplore la détention des personnes arrêtées en lien les manifestations, pendant plusieurs semaines voire des mois, par services de défense et de sécurité sans être présentées devant juges naturels à l'expiration du délai de la garde à vue. Officiers de Police Judiciaire de la PNC, l'ANR et l'ex-DEMIAP respecter les limites de leurs compétences ainsi que les des Officiers du Ministère Public. A cet effet, l'article 67 de la organique n° 13/ 011 -8 du 11 avril 2013 portant organisation,

fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre dispose qu'en matière répressive, le Ministère public recherche infractions aux actes- législatifs et réglementaires qui sont sur le territoire de la République. Il reçoit les plaintes et dénonciations, accomplit tous les actes d'instruction et saisit Cours et tribunaux.

Ils doivent travailler sous la direction du Parquet qui est le maître de l'action publique sur toute l'étendue de la RDC.

C. Droit à se réunir et à manifester Les manifestations du 31 décembre 2017 et 21 janvier 2018 ont interdites par l'Autorité urbaine, mais le CLC les avait . considérant la décision de l'Autorité Urbaine comme un abus pouvoir. La CEM-3121 recommande donc à l'Autorité urbaine de de sanctionner toutes ses décisions par un arrêté motivé.

La CEM-3121 rappelle que les droit s de se réunir et de pacifiquement- sont prévus aux articles 25 et 26 de la Constitution.

L'article 25 dispose que: « La liberté des réunions pacifiques et armes est garantie sous réserve du respect de la loi, de l' public et des bonnes murs ». Article 26: «La liberté de est garantie. Toutes les manifestations sur les 'voies publiques ou plein air, imposent aux organisateurs d'informer par écrit-(' administrative compétente. Nul ne peut être contraint à prendre part une manifestation. La loi en fixe les mesures d'application ». ailleurs, les citoyens qui participent à une manifestation doivent respecter la loi avant, pendant et après la manifestation évitant des discours d'incitation à la violence, la haine raciale ethnique, la destruction ou pillage des biens publics ou privés.

La CEM-3121 déplore l'absence de la loi devant fixer les pratiques de l'exercice des libertés garanties par les articles 25 26 de la Constitution, le décret de 1999 étant anticonstitutionnel et tombé en désuétude.

D. Droit à la liberté de Culte

La CEM-3121 a constaté que l'exercice de ce droit a connu certaines Communes des limitations par des forces de défense et sécurité.

E. Liberté des mouvements

En marge de l'organisation des manifestations des 31 décembre 2017 21 janvier 2018, plusieurs personnes ont été contraintes à limitations de leur liberté des mouvements dans plusieurs quartiers Kinshasa par certains agents des forces de l'ordre.

F. Droit à la propriété privée

La CEM-3121 a recensé 10 cas d'extorsion des biens privés .. personnes dont 5 (cinq) le 31 décembre 2017 et 5 (cinq) le 21 2018. Il s'est agi principalement d'extorsion des téléphones, argent,

ordinateurs, pièces d'identité, des chaussures, ceintures, vêtements,

vol par effraction des commerces des particuliers commis agents de l'ordre. La Police a indiqué à la CEM-3121 que manifestants ont également commis des actes de pillage, de vol d'agression physique.

La CEM-3121 rappelle qu'au terme de l'article 34 de la Constitution,

la propriété privée est sacrée. L'Etat garantit le droit à propriété individuelle ou collective, acquis conformément à la loi à la coutume. Nul ne peut être sa isi en ses biens qu'en vertu d' décision prise par une autorité judiciaire compétente.

G. Droit à la justice

La CEM-3121 a enregistré plusieurs doléances des personnes qui déposé des plaintes pour diverses atteintes à leurs droits, mais trainent encore dans les tiroirs des parquets.

Elle rappelle que le droit d'accès à la justice est l'une caractéristiques fondamentales d'un Etat de droit.

H. Droit à la santé

La CEM-3121 déplore les difficultés que certaines victimes ont face pour accéder aux soins médicaux appropriés. Et pourtant ce est garanti par l'alinéa premier de l'article 47 de la Constitution :

« Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti . loi fixe les principes fondamentaux set les règles d'organisation la santé publique et de la sécurité alimentaire ».

REGIME DE MAINTIEN DE L'ORDRE

POLICE NATIONALE CONGOLAISEET GESTION DE MANIFESTATION PUBLIQUE

Le maintien de l'ordre est du seul monopole de la Police Congolaise et les forces armées ne peuvent intervenir que dans seuls cas prévus par la loi, et dans ce cas, les militaires placés sous le commandement de la Police.

Aux termes de l'article 163 de la Loi n° 13/013 du 1 er juin statut du personnel de carrière de la police nationale, l'armement base du Policier comprend un pistolet, une matraque et une paire menottes. Outre l'équipement pour le maintien et le rétablissement l'ordre public, le Policier peut être équipé d'un armement adapté à la mission à effectuer.

Depuis 2013, les actions de la police sont clairement encadrées. la loi, la police nationale ne recourt à la force qu'en cas nécessité absolue et uniquement pour atteindre un objectif légitime.

Elle doit respecter le principe de proportionnalité et progressivité. Autrement dit, l'envoi d'agents armés au contact avec des manifestants pacifiques est interdit.

La CEM-3121 a constaté l'emploi de «forces armées» dans Communes de Kinshasa, en appui aux policiers alors qu'au terme de loi, lorsque les unités des forces armées sont appelées à avec la Police Nationale pour donner force à la loi, la direction opérations de rétablissement de l'ordre public revient au des unités de la Police Nationale.

La CEM-3121 n'a pas reçu de la Police Nationale Congolaise et FARDC des copies des réquisitions, donc elle n'est pas en d'attester leur existence ni de dire que l'usage d'armes à feu a autorisé par l'autorité administrative.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

La CEM-31 21 estime que le Gouvernement aurait dû prendre toutes mesures possibles pour qu'il n'y ait pas d'atteintes à la vie par certains éléments des forces de J'ordre, ni par des (plus précisément les manifestants) dans leurs interindividuels.

Dans ce rapport constate que l'interdiction générale et à indéterminée des 'manifestations publiques est parmi :es des violations et atteintes aux droits de l'Homme. Le d'important dispositif policier et militaire les 31 décembre 2017 21 janvier 2018 ainsi que l'usage de la force par certains agents forces de l'ordre, s'étaient - faits en violation des juridiques internationaux, régionaux et nationaux.

Eu égard à ce qui précède, la CEM-3121 recommande :

Au Président de la République:

Veiller à l'amélioration de la protection et de la promotion droits de l'Homme par les Institutions publiques et à la poursuite la mise en œuvre des mesures de politique.

Au Gouvernement :

- Lever l'interdiction générale des réunions et publiques et pacifiques d'autant plus que la RDC est à neuf mois de tenue des élections et que les acteurs politiques et sociaux sauraient s'y préparer sans la jouissance de ces libertés.

- Etablir une Commission Indépendante d'experts chargée d'une complète du système de commandement et du protocole de déploiement forces de défense et de sécurité dans les situations autres que situations de guerre ou d'émeutes violentes. Cette commission rendre public son rapport et ses recommandations dans les brefs -de préférence avant la période de campagne électorale - Prendre en charge les soins de santé de toutes les victimes manifestations publiques ;

- Mettre à la disposition de la Justice tous les moyens pour mener des enquêtes .judiciaires et poursuivre les auteurs violations et atteintes aux Droits de l'Homme en lien avec manifestations publiques du 31 décembre 2017 et du 21 janvier 2018 ;

- Créer un fonds pour la réparation au profit des victimes;

Veiller au respecter des Droits des citoyens à exercer les publiques notamment le droit de se réunir et de manifester librement;

- Faire libérer toutes les personnes en détention arbitraire à l' et Etat-Major des Renseignements Militaires (ex-DEMIAP) en lien les manifestations publiques;

- Doter suffisamment les moyens matériels adéquats à la PNC l'encadrement des manifestations publiques et interdire l'utilisation des balles réelles;

- Interdire formellement les unités des FARDC et 'plus les éléments de la Garde Républicaine d'intervenir dans les de maintien et de rétablissement de «ordre public comme manifestations publiques et ce, sans réquisition préalable de la PNC;

Au Parlement :

Adopter en urgence la loi portant fixation des modalités pratiques l'exercice de la liberté des manifestations publiques conformément standards internationaux.

L'Auditeur Général des FARDC :

Ouvrir une enquête devant déboucher sur des pourrsuites contre auteurs de ces violations graves des droits de l'homme qualifiables crimes contre l'humanité.

Au Procureur Général de la République:

Mener des enquêtes indépendantes sur les faits allégués par Commissaire Provincial de la Police notamment en rapport avec le des policiers lors des manifestations publiques du 31 décembre 2017 21 janvier 2018 ;

A la Police Nationale Congolaise:

Former et renforcer les capacités de tous les policiers en matière Droits de l'homme et d'encadrement des réunions et publiques;

Aux Forces Armées de la République Démocratique du Congo:

Interdire formellement les unités des FARDC d'intervenir dans missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public comme manifestations ';» publiques et ce, sans réquisition préalable de PNC ;

Mettre à la disposition de la justice tous les militaires comme présumés auteurs des violations des Droits de l'Homme.

Aux Partis politiques:

Inculquer la culture de tolérance politique et de pacifique à leurs militants et sympathisants ; Bannir tout d'incitation à la haine et à la violence;

- Favoriser la prise et la conservation de pouvoir par les voies démocratiques.

Marie-Ange Ministre des Droits Humains Présidente de la CEM- Georges Coordonnateur Et Rapporteur de la CEM-312