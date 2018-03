Guinée Equatoriale: La justice désigne les exécutants du coup d'État manqué

Ni Dominique Calas, ni Ahmed Diallo n'avaient jusqu'à lors été cités dans cette affaire. « Les mercenaires arrêtés sur le territoire équato-guinéen, ainsi que les commanditaires sont détenus dans les centres pénitentiaires de Guinée équatoriale. », a affirmé le procureur général, sans en préciser le nombre. Il a ajouté que le parquet avait déposé plainte, le 6 février, au tribunal de Bata pour terrorisme, trahison et détention d'armes et munitions.

Le Tchadien Mahamat Kodo Bani avait été arrêté à Douala fin 2017 et désigné comme le « cerveau » de l'opération par des sources camerounaises. II avait été présenté comme un ancien général de l'armée tchadienne et ex-membre des services de sécurité du président Idriss Déby Itno, déclenchant la colère de N'Djamena qui avait très vite démenti cette information.

Les commanditaires sont des « Equato-guinéens » qui « ont contacté et contracté à Paris un citoyen français, Dominique Calas, à qui ils ont donné une avance de 500 000 euros .», a affirmé David Nguema Obiang, procureur général de Guinée équatoriale, lors d'une conférence de presse retransmise par la télévision d'Etat TVGE. Ce Français a ensuite fait appel à « un général tchadien, Mahammat Kodo Bani, chef de l'opération, et un militaire centraficain, Ahmed Diallo. », a ajouté le procureur.

