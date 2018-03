Congo-Kinshasa: Lancement d'un nouveau mouvement politique pour soutenir Moïse Katumbi

Il y a un an jour pour jour, aux environs de 17h, heure locale, deux experts des Nations unies, l'américain… Plus »

C'est officiel depuis ce lundi matin, un nouveau mouvement politique est né en RDC. Il s'appelle « Ensemble pour le changement » et est reconnaissable à son logo : deux mains serrées l'une contre l'autre sur fond bleu, rouge et jaune, les couleurs du drapeau congolais.

La campagne électorale n'a pas encore commencé en RDC, mais les grandes manœuvres sont en cours. Et depuis ce week-end, cela se passe en Afrique du Sud, le G7 et l'Alternance sont réunis autour de Moïse Katumbi. L'opposition soutient le candidat déclaré de longue date. L'ancien gouverneur du Katanga qui vit en exil ne cache pas son ambition d'occuper le poste de Joseph Kabila en décembre 2018.

