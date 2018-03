Le 24 juillet 2016, l'ancien coordonnateur du Forum Civil, feu Mouhamadou Mbodj, faisait son dernier passage à l'émission Objection de la radio Sudfm (privée). Occasion pour affirmer que le président Macky Sall devait expliquer aux Sénégalais les raisons du blocage de la traque des biens mal acquis et les conditions de la grâce présidentielle accordée à Karim Wade, condamné dans le cadre de la traque des biens supposés mal acquis. In memoriam.

Le président Macky Sall doit expliquer aux Sénégalais les raisons du blocage de la traque des biens mal acquis et de la grâce présidentielle accordée à Karim Wade. La déclaration est de l'ancien coordonnateur du Forum Civil, Mouhamadou Mbodj lors de son dernier passage à l'émission Objection de la radio Sudfm (privée) le 24 juillet 2016. Face à notre confrère Baye Oumar Guèye, Mouhamadou Mbodj qui a été rappelé à Dieu le vendredi 9 mars dernier et inhumé le lendemain avait prévenu que si l'actuel chef de l'Etat refusait de s'expliquer sur cette question, les élections l'obligeront à le faire parce qu'entre lui et le citoyen, il restera cette nébuleuse. A la question de notre confrère de savoir que la demande de libération de Wade a été formulée par Oumar Sarr, lors de l'ouverture du dialogue national le 28 mai 2016. Il répondait : «est-ce qu'il était la personne habilitée à le faire ? Est-il membre de sa famille ? Est-ce qu'il était un avocat ? Ce sont des questions de fond, c'est pourquoi j'ai dit, au-delà du fait que l'argent qu'on nous doit comment on va faire pour le recouvre ? Quand on voit les amandes cumulées sur les différentes personnalités condamnées dans l'affaire Karim Wade, c'est 966 milliards. Pendant ce temps, on dit qu'on a des difficultés pour répondre au problème du chômage des jeunes est-ce qu'on va lever le pied sur ces questions».

«Karim Wade a été condamné sur une décision de justice, la grâce ne remet pas en cause cette décision qui est définitive puisqu'on a épuisé toutes les procédures ici, et ailleurs sauf dans le recouvrement de certains biens. Je ne voudrais pas m'acharner c'est le bien public, c'est le bien de tous les sénégalais», a ajouté encore l'ancien coordonnateur du Forum civil. Selon lui, les Sénégalais n'ont pas compris cette décision du fait que la traque était l'un des piliers de l'engagement de

Macky Sall, du contrat qu'il a passé avec les Sénégalais qui l'avaient aidé à revenir dans le jeu politique pendant que la famille libérale dont on invoque l'unité aujourd'hui le jetait dans la rue au profit du fils biologique. «Il me semble qu'il y a eu des discussions sur la libération de Karim Wade, Wade l'a dit, ce n'est pas Idrissa Seck qui n'était que dans son rôle d'opposant en disant que s'il y avait un deal, lui, il le dénonçait. C'est Abdoulaye Wade qui a dit qu'il n'y a pas eu de grâce humanitaire et je dirais tout en son temps», poursuivait encore Mouhamadou Mbodj. Et d'insister : «Aujourd'hui, sur le dossier de Karim Wade pour éclairer le droit à l'information du public, il n'y a que la voix d'Abdoulaye Wade qu'on n'a pas élu et qu'on a laissé pour installer Macky Sall. Ce dernier doit s'expliquer devant les Sénégalais. Dans son entourage, on dit qu'il ne doit pas s'expliquer mais je dis ce serait une violation de l'article 8 de la Constitution. S'il n'explique pas aux Sénégalais, les élections l'obligeront à le faire parce qu'entre lui et le citoyen, il restera cette nébuleuse».