Sénégal: Lutte / Drapeau Marème Faye Sall - Boy Niang corrige Sa Thiès

A noter que depuis son retour de suspension pour violence et sa défaite concédée devant Zoss, le nouveau Boy Niang devenu ambassadeur de la non-violence dans la lutte, affiche une maturité sans égale. Ainsi, sa victoire nette et sans bavure devant Sa Thiès le propulse définitivement au sommet de la lutte sénégalaise.

Convaincu qu'il était toujours plus fort techniquement et tactiquement que son adversaire comme il s'amusait à le dire dans ses sorties, le petit frère de Balla Gaye2 se rue une seconde fois vers Boy Niang. Une salve de coups de poings s'en suit. Touché au nez, Sa Thiès a voulu rendre les coups qu'il avait encaissés mais c'était sans compter avec la technicité de son adversaire qui réussit à esquiver ses trois coups qui le déséquilibre.

Il aura fallu moins de deux minutes à Malick Niang pour venir à bout de Sa Thiès. Même si tous les sondages étaient en sa défaveur de Boy Niang, hier, dimanche 11 mars, l'enfant de Pikine a usé de sa force, sa technique et sa rapidité pour terrasser le fils de Double Less.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.