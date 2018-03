Sénégal: Raffermissement de l'activité du secteur tertiaire en janvier 2018

La Direction de la prévision et des études économique (Dpee) dans sa publication « Point mensuel de conjoncture Janvier 2018 » indique que le secteur tertiaire s'est replié de 1,9% durant le mois de janvier 2018, en rapport avec les faibles résultats du commerce (-6,8%) et des services financiers (-15,8%).

A l'inverse, les « transports et télécommunications », les services d' « hébergement et restauration » et les activités immobilières se sont respectivement confortés de 4,0%, 4,9% et 32,9% sur la période. Sur un an, note la Dpee, une croissance de 11,2% du secteur tertiaire est observée en janvier 2018, principalement soutenue par les « transports et télécommunications » (+16,1%), l'immobilier (+25,8%) et les services d'« hébergement et restauration » (+12,9%).