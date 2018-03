Congo-Brazzaville: Assistance humanitaire - Des vivres aux orphelins de la ville côtière

Notons que ce sont les prières d'actions de grâce et d'exhortation qui ont marqué le début et la fin de cette rencontre.

« La vie de la femme est intimement liée à celle des enfants, ainsi pour les femmes d'Assoc, les activités relatives à la fête du 8 mars et à ce mois de mars ne devraient pas se résumer exclusivement au port du pagne et aux questions festives. Ces retrouvailles sont considérées par ces femmes comme une belle occasion en vue de manifester leur amour en tant que femmes aux enfants orphelins de Pointe-Noire. En plus des vivres, l'association Assoc représente un exemple, un canal sûr pour chaque donateur susceptible d'assister des orphelins au Congo. », ont-elles déclaré.

Pour Fabia Michèle Ankele et Du bien Mboukou, membres de l'Assoc, il n'y a rien de normal pour une femme que de venir au secours des enfants orphelins. Elles ont soutenu que les femmes sont au centre de la multiplication de l'espèce humaine et conformément à cette disposition, elles doivent compatir aux souffrances de tous les enfants.

Recevant ces dons en ce mois de la femme, Françoise Bouyou et Yolande Kipini, respectivement promotrice de l'orphelinat Amour-de-Dieu et gouvernante de l'orphelinat Cœur céleste, ont eu les mots suivants : « Que le bon Dieu accompagne les activités des membres de cette association en général, particulièrement celles des femmes d'Assoc ; car les saintes écritures déclarent que, ceux qui donnent aux orphelins prêtent à Dieu ».

Des bidons d'huile de cuisine, des cartons de spaghettis, de lait, de sucre, des filets d'oignons, des savons de linge, du riz, etc., ont été offerts aux orphelinats Amour-de-Dieu et Cœur céleste. Selon les donatrices, cette activité se poursuivra jusqu'au 31 mars à travers trois autres centres de la ville, retenus par l'Assoc.

