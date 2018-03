Afrique de l'Ouest: BRVM - La capitalisation boursière du marché des actions s'établit à 6 679 milliards FCFA.

Prévue pour le 2 nd semestre 2017, le remplacement de cette unité devrait s'accompagner d'un gain d'efficacité et de compétitivité, ce qui devrait permettre de mitiger les pertes du 1 er semestre. Toutefois, l'exercice 2017 devrait probablement se solder avec un résultat net déficitaire. Sur les 2 premiers mois de 2018, l'action Air Liquide CI a globalement été stable avec un cours moyen de 431 FCFA.

Au terme du 1 er semestre 2017, les performances d'Air Liquide CI ne se sont pas améliorées : relativement à la même période en 2016, le chiffre d'affaires affiche une baisse de 9,3% et le résultat net, déficitaire, est en baisse de 291,4%. L'entreprise justifie ces performances par le ralentissement de son activité « médicale » et par une hausse des charges, principalement due à une provision de 500 millions en prévision de la mise au rebut de pièces détachées de son unité Gaz de l'Air devenue obsolète.

La capitalisation boursière du marché des actions s'établit à 6 679 milliards FCFA. Les transactions en valeur du marché des actions s'établissent à 4,2 milliards FCFA en fin de semaine, portées principalement par les secteurs « Services Publics » (59%) et « Finances » (27%). Le titre SETAO CI réalise la plus importante progression du marché avec un gain de 36,84% tandis que le titre SUCRIVOIRE affiche la plus forte baisse avec une chute de 17,72%. Sur le marché des matières premières, les cours du cacao et du caoutchouc poursuivent leur tendance haussière tandis que les cours du café et de l'huile de palme terminent la semaine en baisse.

