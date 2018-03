Sénégal: Repli de l'activité du secteur secondaire en janvier 2018

En variation mensuelle, le secteur secondaire s'est replié de 1,4%, au mois de janvier 2018 selon la Direction de la prévision et des études économique (Dpee) dans sa publication « Point mensuel de conjoncture Janvier 2018 ».

Cette évolution est, essentiellement, imputable aux activités extractives (-22,5%), à l'« égrenage de coton et fabrication de textiles » (-65%), à la production d'énergie (-8,1%) et à la fabrication de «machines et matériel électrique » (-95,3%).

En revanche, souligne la Dpee , la construction (+9,5%), la fabrication de matériaux de construction (+10,9%), la production de sucre (+183,6%), le travail de bois (+20,4%) et la fabrication de papier et de carton (+12,8%) se sont bien comportés sur la période.

Sur une base annuelle, le secteur secondaire s'est, toutefois, raffermi de 21,1%, durant le mois de janvier 2018, principalement tiré par la construction (+54,2%), les activités extractives (+37,3%) et les industries chimiques (+96,6%).

Cependant de faibles résultats sont observés, en glissement annuel, dans la production de sucre (-52,1%), les conserveries de viande et de poissons (-22,3%) et l'« égrenage de coton et fabrication de textiles » (-21,6%).