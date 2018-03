Sénégal: Nécrologie - Décès de Mouhamadou Mbodj, ex-coordonnateur du Forum Civil - L'ultime combat pour la transparence

La lutte pour la transparence et le respect de la bonne gouvernance dans la gestion des deniers publics au Sénégal est «orpheline». Mouhamadou Mbodj, le coordonnateur du Forum civil n'est plus. Décédé à Dakar des suites d'une maladie, il a été inhumé avant-hier samedi. Une foule immense composée de parents, de proches et amis, d'ex-collaborateurs et d'autorités et responsables politiques et de la société civile l'ont accompagné jusqu'à sa dernière demeure, à Yoff.

Le coordonnateur du Forum civil, Mouhamadou Mbodj, décédé avant-hier à Dakar, a été inhumé dans la journée du samedi 10 mars au cimetière musulman de Yoff. La levée du corps a eu lieu à 15 heures à la mosquée de Mermoz, suivie de l'enterrement à Yoff. Une foule de parents, de proches, amis et d'ex-collaborateurs, d'autorités et responsables politiques et de la société civile, de journalistes, etc. l'ont accompagné jusqu'à sa dernière demeure, à Yoff.

Mouhamadou Mbodj était une des figures les plus importantes de la société civile sénégalaise. Il est était connu pour son combat pour la bonne gouvernance, la transparence dans la gestion des deniers publics et de la reddition des comptes.

Suite à son rappel à Dieu, le Président Macky Sall s'est rendu chez lui le même jour pour présenter les condoléances de la nation à la famille éplorée. Le chef de l'Etat était à la tête d'une forte délégation.

ALY NGOUILLE NDIAYE, MINISTRE DE L'INTERIEUR : «Un vrai patriote est parti»

«C'est quelqu'un qui a toujours défendu les intérêts du pays. C'est dommage qu'il nous quitte à cet âge alors qu'on a besoin de lui. C'est un musulman, un homme bien, qui est parti. Un homme qu'on n'a jamais entendu dire des paroles déplacées et regrettables. Il défendait des positions patriotiques. Un vrai patriote est parti. Je savais qu'il était alité depuis quelques temps. D'ailleurs, il n'y a même pas une semaine, il a envoyé un message de soutien à mon endroit. Malheureusement, c'est ce matin (samedi denier, ndlr) que j'ai appris très tôt son décès.»

BIRAHIM SECK, FORUM CIVIL : «Mouhamadou Mbodj nous a toujours appris à être équilibré face aux deniers publics»

«Nous avons perdu tous un père, nous avons perdu un conseiller, nous avons perdu un homme de principe, quelqu'un qui nous a inculqué des principes de bonne gouvernance, de transparence, quelqu'un qui nous a toujours appris à être équilibré face aux deniers publics mais également quelqu'un qui nous a toujours éduqué dans la vérité. C'est un croyant, durant toute sa maladie, il ne voulait que quelqu'un en parle, il a enduré dans la dignité. Donc que Dieu l'accueille en son paradis et que son travail soit perpétué par ses fils. Et, incha-Allahou Rabbi, l'esprit de Mouhamadou Mbodj ne va jamais s'éteindre, un homme véridique, un croyant.»

AMACODOU DIOUF, PRESIDENT DU CONGAD : «Mouhamadou Mbodj laisse une empreinte indélébile sur... »

«Nous avons appris avec tristesse le décès de M. Mouhamadou Mbodj, Coordonnateur du Forum civil, décès survenu dans la nuit du vendredi au samedi 10 mars 2018, à Dakar. Homme courtois et patriotique, M. Mouhamadou Mbodj laisse une empreinte indélébile sur les actions des Organisations de la société civile pour la transparence et l'efficience dans la mise en œuvre des politiques publiques au Sénégal. Le Conseil des Organisations Non Gouvernementales d'Appui au Développement (CONGAD) présente ses condoléances à sa famille, ses collègues et à l'ensemble du peuple sénégalais. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui.»

DOUDOU NDIR, PRESIDENT DE LA CENA : «Mouhamadou Mbodj s'est toujours acquitté de sa mission avec engagement et détermination»

«Il a livré un éternel combat pour la liberté. C'est une référence qui s'en est allé. Il s'est toujours acquitté de sa mission avec engagement et détermination. C'était un collaborateur à la fois compétent, agréable qui connaissait son métier et qui s'était investi pour le développement social et économique du Sénégal dans tous les domaines. Vraiment, c'est une perte pour le Sénégal. Son combat se résumait aux principes de bonne gouvernance et de réédition des comptes.»

CHEIKH BAMBA DIEYE, FSD/BJ : «Nous avons perdu une des plus grandes personnalités du pays»

«C'est avec beaucoup de tristesse et de surprise (que nous avons appris le décès de Mouhamadou Mbodj, ndlr). C'est une grande perte pour le Sénégal parce que c'était un être exceptionnel, un véritable combattant du Sénégal, de nos valeurs, de la République, de la sécurité pour tous, du bien-être pour tous, du souci que nous devons de travailler ensemble, d'être solidaire. C'est un jour très triste pour le Sénégal. Nous avons perdu une des plus grandes personnalités du pays. Il a beaucoup contribué à l'émergence de la société civile. Mes pensées vont à sa famille, à tous les membres du Forum civil. Je voudrais prier pour qu'Allah (SWT) l'accueille dans son immense paradis et que sa demeure soit l'espace réservé au Prophète Seydina Muhammad (PSL)... C'est le souci qu'il avait d'être toujours à la pointe du combat, pour le droit, pour les libertés, pour la transparence, pour la reddition des comptes, en réalité, un combat d'un citoyen. Et, il n'attendait rien sinon que ce pays là soit bien géré au profit de tous les Sénégalais. J'espère que tout cet engagement lui sera rétribué en lumière auprès d'Allah, dans sa demeure où il se trouve aujourd'hui.»

AMINATA TOURE, ENVOYEE SPECIALE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : «Perte d'un combattant valeureux qui savait allier engagement sans faille et courtoisie exquise»

«J'ai appris avec consternation et une grande tristesse la disparition de Doudou Mbodj du Forum civil, ainsi l'appelaient ses amis du lycée Gaston Berger de Kaolack. La communauté des militants des droits humains perd un combattant valeureux qui savait allier engagement sans faille et courtoisie exquise. Que Allah lui repaye en centuple son dévouement pour la cause des plus vulnérables et l'accueille dans son Paradis.»

ME AHMADOU ALY KANE, RADDHO : «Il a choisi de mener une vie au service de nos concitoyens, de l'Afrique et de la transparence.»

«Mouhamadou Mbodj peut être considéré, à juste valeur, comme un digne fils du Sénégal. Il a choisi de mener une vie au service de nos concitoyens, au service de l'Afrique, au service de la transparence. Il a consacré sa vie à défendre les droits humains, mais à contribuer à la consolidation de la démocratie sénégalaise. Mais également à faciliter les rapports entre les différentes institutions et les organisations sociales. C'est une grosse perte pour le Sénégal.»