Sénégal: Communion de pensées pour Mohamed Diop - La famille reconnaissante

La brutale disparition de notre fils Mohamed Diop, survenue le 2 mars 2018, a été encore une fois, l'occasion pour nos compatriotes, de démontrer l'immense empathie dont ils peuvent faire preuve en pareilles circonstances.

Au Sénégal comme à l'étranger vous avez été très nombreux, par la communion de pensées et de prières, par votre présence physique durant toute la période de deuil, à partager notre peine suite au rappel à Dieu de notre cher Momo.

Pour toutes ces marques d'attention, de sympathie, d'affection et de sollicitude, nous tenons à exprimer nos profonds remerciements et notre gratitude éternelle à toutes et à tous.

La guidance de Serigne Mbaye Sy Abdou au titre de la famille de Seydi Elhadi Malick Sy, a été encore une fois éminemment appréciable et appréciée. Comme l'a été l'inestimable soutien de tous les foyers religieux du pays, dans leur enrichissante diversité confessionnelle.

De Dakar à Touba, Kaolack, Yoff, Camberène, Ndiassane, Thiès et Saint-Louis notamment, représentants de Partis politiques et de la Société civile, nombreux vous avez été à vous joindre à la famille dans ses prières pour le repos de l'âme de notre Momo dont la perte a affecté ses jeunes camarades et compagnons, qui se sont fortement mobilisés pour lui rendre un dernier hommage. Que tous ses amis et proches trouvent également réconfort pour la perte d'un des leurs.

A mes confrères de la Chambre des Notaires, à mes collègues de la CENA, aux représentants des Instituions publiques et privées, à toutes les personnes qui nous ont soutenus en cette douloureuse circonstance, ainsi qu'au Président de la République et à son épouse, par ma voix, la famille exprime sa reconnaissance émue.