Ile Maurice: Signature d'accord - Maurice bientôt doté d'un nouveau pétrolier grâce à l'Inde

L'Inde et Maurice continuent à renforcer les liens qui les unissent. Lors d'une cérémonie, ce lundi 12 mars, les deux pays ont procédé à la signature de plusieurs accords et quatre «Memorandum of Understanding» (MOU).

«C'est une nouvelle ère de coopération entre l'Inde et Maurice», a déclaré le Premier ministre, Pravind Jugnauth. Ce dernier a également annoncé que la coopération existante entre les deux pays a été renouvelée jusqu'en 2021.

Le président Shri Ram Nath Kovind, pour sa part, a déclaré que Maurice et l'Inde se sont lancés dans une coopération intensive. «Plusieurs accords ont été signés aujourd'hui pour permettre une longue coopération», a-t-il indiqué. Il a également révélé que la Grande péninsule a accordé une nouvelle ligne de crédit à Maurice pour l'achat d'un pétrolier.

Pour ce qui est des MOU signés, ceux-ci concernent : la médecine ayurvédique, la Public Service Commission et la commission publique des syndicats de l'Inde, l'université de Nalanda dans l'état du Bihar et les négociations pour le Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement (CECPA). Un programme d'échange culturel a aussi été signé.