Ile Maurice: 50 ans de l'Indépendance - Ameenah Gurib-Fakim sera-t-elle présente ?

Les célébrations nationales marquant notre 50e année d'Indépendance se tiendront au Champ-de-Mars cet après-midi, lundi 12 mars. Et ils sont nombreux à se demander si Ameenah Gurib-Fakim sera présente à la cérémonie, aux côtés de Pravind Jugnauth.

Depuis l'éclatement de l'affaire Platinum Card dans laquelle est impliquée la présidente de la République, ses relations avec le Premier ministre ne sont pas très cordiales.

Bien que ces célébrations figurent à l'agenda du site web de la présidence, le nom de la chef de l'État n'est pas parmi ceux qui doivent accueillir Shri Ram Nath Kovind à son arrivée au Champ-de-Mars, à 17 h 57. Selon le programme, le président indien et son épouse Savita seront accueillis par Pravind Jugnauth et sa femme Kobita ; le ministre des Arts et de la culture, Pradeep Roopun, et son épouse ; le secrétaire au Cabinet et chef de la fonction publique, Nayen Koomar Ballah ; le chef du protocole, J.Nayeck ; le commissaire de la police, Mario Nobin ; et le Commanding Officer de la Special Mobile Force, Khemraj Servansing.

Cependant, la présidente va offrir le traditionnel déjeuner à l'intention de son homologue indien et son épouse, demain, à 13 h 15. Reste à savoir si le chef du gouvernement sera présent à la Garden Party qui se tiendra à la State House à 16 heures, le même jour. D'autant que sur l'invitation envoyée à la presse, le bureau du Premier ministre ne fait pas mention de cet événement.