Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite directe Ligue 1 - Cara-Diables noirs, le choc au sommet reporté

Le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) et La Mancha, qui disputeront ce week-end leur manche retour des seizièmes de finale de la Coupe africaine de la Confédération, n'ont pas voulu prendre de gros risques en jouant les matches de la 9e journée du championnat national de football d'élite. Ils ont tous les deux demandé un report. Un derby de plus reporté pour les Diablotins qui devaient s'opposer aux Aiglons. Déjà, Diables noirs-Etoile du Congo comptant pour la 4e journée est à reprogrammer. Ce match ne s'était pas disputé le 11 février parce qu'à cette date, l'AS Otoho recevait le Mouloudia club d'Alger en match aller des préliminaires de la Ligue africaine des champions.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.