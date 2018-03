Congo-Brazzaville: Santé publique - L'hôpital général d'Oyo dispose désormais des unités de dialyse et d'angiographie

Le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, qui a présidé le 10 mars la cérémonie de mise en service des deux structures, y a également assisté à deux opérations médico-chirurgicales.

Spécialisé dans le traitement des grandes endémies, l'hôpital général Edith-Lucie-Bongo-Ondimba d'Oyo, dans le département de la Cuvette, s'est doté des nouveaux plateaux techniques pour le traitement des maladies réputées dangereuses et coûteuses. Ces nouvelles unités cliniques et médicotechniques sont dotées, entre autres, d'un plateau d'hémodialyse et des appareils d'angiographie numérique multifonction.

Première unité de soins spécifiques et de prise en charge de l'insuffisance rénale, l'unité d'hémodialyse a une capacité de six générateurs. L'appareil d'angiographie numérique multifonction est, quant à lui, la première unité de soins spécifiques et de prise en charge des maladies coronariennes dans un établissement de santé au Congo et dans la sous-région.

Le Dr Ghyslain Imongué, spécialiste en hémodialyse, pense que désormais, à partir de la localité d'Oyo, plusieurs patients du Congo et d'ailleurs peuvent obtenir la guérison d'une insuffisance rénale. « L'insuffisance rénale est une maladie chronique qui affecte notamment la façon dont le corps élimine ses déchets. C'est la raison pour laquelle, en cas d'insuffisance rénale, l'alimentation doit faire l'objet d'une attention particulière. Apport en sel, en sodium, en protéines, en phosphore... une alimentation adaptée et surtout équilibrée doit être mise en place pour éviter de trop solliciter les reins. », a-t-il conseillé en guise de sensibilisation à cette maladie.

Selon lui, la dialyse reste le principal traitement proposé aux insuffisants rénaux. Chaque année, près de dix mille patients y ont recours. Elle nécessite une courte intervention chirurgicale pour préparer les vaisseaux sanguins à bien supporter la filtration du sang par la machine.

Concernant l'unité médicale de l'angiographie inaugurée, il s'agit, en effet, d'un examen permettant de rechercher et d'identifier la cause d'une anomalie affectant les vaisseaux-sanguins, comme le blocage ( thrombose) ou le rétrécissement ( sténose) d'un vaisseau, une éventuelle malformation des vaisseaux artériels ou veineux, ou un anévrisme. L'examen repose, selon des explications, sur une technique d'imagerie médicale associant l'utilisation d'un produit contraste (colorant injecté par voie sanguine) et une radiographie aux rayons X. C'est donc une sorte de thérapie qui a été administrée aux patients souffrant des maladies cardiaques.

Mis en service le 10 mars 2017, l'hôpital général Edith-Lucie-Bongo-Ondimba fête cette année son premier anniversaire. Cette inauguration s'inscrit dans le cadre des activités programmées pour cet évémenent.