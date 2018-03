Congo-Brazzaville: Energies renouvelables - Le pays bientôt doté d'un centre d'excellence

La première pierre pour la construction de l'infrastructure sera posée, le 13 mars à Oyo, dans le département de la Cuvette, par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

Le centre d'excellence d'Oyo sera spécialisé dans l'étude et le développement des énergies renouvelables et dans la diversification de la production des énergies et le développement du capital humain. L'objectif général du projet est de promouvoir l'accès à l'énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous. Il vise également à favoriser une croissance économique soutenue, partagée et durable conformément aux Objectifs 7 et 8 de Développement durable.

Spécifiquement, le projet vise à promouvoir la recherche et la technologie des énergies renouvelables en République du Congo et en Afrique ; établir des institutions de recherche et renforcer les capacités institutionnelles dans le secteur de l'énergie renouvelable en République du Congo; encourager les investissements dans les technologies, les infrastructures et les services concernant les énergies renouvelables en République du Congo et en Afrique.

Notons que la construction du centre d'Excellence d'Oyo s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord-cadre sur la valorisation du gaz et du protocole d'accord entre ENI-Congo et les ministères des Hydrocarbures, des Finances, du budget et du portefeuille public. Le dernier document a été signé le 31 décembre 2016 et le coût total du projet est estimé à trente millions de dollars américains, soit environ quinze milliards FCFA.

« Sa construction permettra de mettre en place des technologies innovantes devant supporter la recherche pour le développement durable au Congo et promouvoir le développement de l'Afrique et l'approvisionnement en énergie à travers la recherche. », indique une source proche du projet.