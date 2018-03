Sénégal: Diourbel / Lancement des opérations de vente de cartes du parti socialiste - Djibril Diallo invite l'opposition à proposer un programme alternatif

Le secrétaire général de la coordination communale du Parti socialiste a procédé, ce dimanche, au lancement des opérations de vente des cartes. Djibril Diallo a saisi cette occasion pour inviter l'opposition à proposer un programme alternatif au lieu de se verser dans la politique politicienne Selon lui, on ne peut pas voler aujourd'hui des élections au Sénégal.

Les socialistes de la commune de Diourbel, réunis autour de leur secrétaire général de coordination communale, a démarré officiellement les opérations de vente des nouvelles cartes. Djibril Diallo se veut clair : l'opposition doit débattre sur les questions essentielles au plan éducatif et économique. «Je me dis que les élèves ne vont plus à l'école. Le problème éducatif est un problème beaucoup plus sérieux. Je pense qu'il faudrait qu'on sorte de ce carcan politique politicien. Je pense qu'il y a des problèmes politiques qui sont très importants que le pouvoir et l'opposition doivent discuter puisque ce sont des questions nationales. Mais s'attarder sur des problèmes politiques, il faut qu'on dépasse cela. Il faut que l'opposition discute sur des questions majeures et nous propose un programme alternatif ». Et d'ajouter : « on ne peut plus voler les élections au Sénégal .Cela est derrière nous depuis 2000 .Le processus électoral est très clair».

S'agissant de la rencontre, Djibril Diallo déclare : « le but de la rencontre, c'est le lancement de la vente des nouvelles cartes du Parti socialiste. On s'est fixé un délai de 3 mois afin de vendre nos cartes et renouveler les instances du parti. Tout responsable de comité peut disposer de sa carte en achetant l'unité à 500 Frs au lieu de 300 Frs. Nous voulons moderniser le Parti socialiste en ayant une fiche d'identification où on peut retrouver les noms de tous les militants, leurs filiations et leurs numéros de téléphone ».

Selon lui, il y a les anciens qui sont de retour car « on adhère au Parti socialiste par conviction ou par idéologie ». Le secrétaire général de la coordination communale du Parti socialiste a d'autre part indiqué que le débat sur l'existence de deux coordinations s'est clarifié : « Nous n'avons pas de problème particulier avec Badara Barro qui est un ami. Il n'y a qu'une seule coordination communale du Ps dirigée par Djibril Diallo ».