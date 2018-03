Madagascar: Volley-ball - Le GNVB rate sa finale !

Qui ne tente rien n'a rien ! Pour le remake de « amour'rire », Francis Turbo et Goth ont mis le paquet. Tout… Plus »

Toutefois, les Seychellois n'ont pas fait un doublé, car les dames de Pralin Girls ont été battues par le Quatre Bornes Volley-ball club en 3 sets à 1. Les Mauriciennes reviennent de loin, de 22 ans de cela, après la victoire d'antan de l'Union de Curepipe. Cette victoire est signée par l'équipe de Vanessa Chellumben et autre Valentine Paul et surtout Angélique Ramdoss, la Malagche qui fait la fierté du club. Le Quatre Bornes Volley-ball club est championne de Maurice 2018. Elles ont surmonté leur finale malheureuse du championnat des clubs de la zone 7 lors de la dernière édition !

« On a toujours mené au score, mais il y a des mais. A chaque service smashé et sauté flottant, ce fut très difficile de les recevoir. La réception a été un vrai problème. Notre passeur a eu du mal à imposer son jeu » déplore le coach Honoré Razafinjatovo. Ainsi, ils se sont inclinés sur le score de 3 sets à 0 (21/25-17/25-23/25) devant l'équipe de Swim Blue. « Nos félicitations à nos adversaires qui méritent leurs victoires », a-t-il continué. Les Seychellois ont été au top avec les services de l'Ivoirien Fourneau et le passeur John ».

