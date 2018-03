Madagascar: Météo - Beau temps jusqu'à demain

Dumazile est maintenant une histoire ancienne. Le danger est définitivement éloigné pour Madagascar, mais le système reste néanmoins actif dans le bassin de l'Océan Indien, et ne s'est pas encore complètement dissous .

Pour la Grande Ile, les fortes pluies ayant accompagné l'ex-Dumazile se sont maintenant estompées pour laisser la place à un beau temps . C'est du moins ce qui est attendu pour les deux ou trois prochains jours, sur quasiment l'ensemble du territoire. Ainsi, on aura droit, au moins jusqu'à demain, à une petite pause concernant les rues inondées et autres désagréments causés par les pluies abondantes observées ces dernières semaines.

On pourra également s'attendre à une persistance de la chaleur ambiante et des températures assez élevées. Pour la capitale, en particulier, la température a oscillé entre 18°C et 27°C, hier. Ce jour, on prévoit des températures maximales et minimales, respectivement de 17°C et de 25°C à Antananarivo ; de 24°C à 33°C à Toliara, à Morondava et à Maevatanàna ; et 23°C à 32°C à Mahajanga.

Quant aux perturbations cycloniques, la trêve ne durera, peut-être pas longtemps après l'ex-Dumazile pour la zone Océan Indien. D'après les prévisions météorologiques, une autre perturbation cyclonique pourrait déjà se former cette semaine dans la zone. En ce qui concerne la Grande Ile, le risque d'activité cyclonique redeviendra modéré dès mercredi prochain, 14 mars.