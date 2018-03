Cote d'Ivoire: Toukouzou - 2 157 ouvrages scolaires offerts à 705 écoliers

Le Président zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, participera au Africa Ceo Forum les 26 et 27 mars à… Plus »

Le représentant de l'inspecteur de l'Enseignement primaire de Grand-Lahou, Bragai Dieudonnée, a salué les actions du procureur général en faveur de l'école à Toukouzou, citant ses dons en tables-bancs. Il a rassuré de prendre soin du matériel offert et appélé les autres cadres de la sous-préfecture à en faire autant. Car, dira-t-il, la vétusté et le manque de matériel didactique ne permettent pas de donner un enseignement de qualité.

Toutefois, Paulette Badjo a loué le devouement et abnégation au travail des enseignants, avant d'inviter les tout-petits à s'approprier la lecture.Le sécrétaire général de la fondation, Roland Kouamé, a indiqué que sa structure oeuvre, depuis 2006, pour améliorer la qualité de vie des populations défavorisées, donne l'opportunité aux enfants démunis de disposer de kits scolaires et d'accéder à l'éducation. En outre, elle renforce les capacités en infrastructures scolaires, à travers la construction et réhabilitation d'écoles et a déjà distribué 100 000 kits scolaires sur le territoire national. . Il a, par ailleurs, exhorté les parents à assurer le suivi de leur progéniture.

