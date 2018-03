Zimbabwe: Africa CEO Forum - Après George Weah, Emmerson Mnangagwa, Président du Zimbabwe, sera à Abidjan

Le Président zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, participera au Africa Ceo Forum les 26 et 27 mars à Abidjan, révèle un communiqué de l'organisateur Jeune Afrique dont nous avons obtenu copie.

Lors d'une interview croisée inédite avec Olusegun Obasanjo, ancien Président du Nigeria, le Président du Zimbabwe échangera sur la manière de sortir son pays de l'isolement et de remettre l'économie nationale sur pied, poursuit la source.

A l'occasion d'un panel présidentiel inédit, le Président Mnangagwa se prêtera également au jeu de l'interview croisée avec Olusegun Obasanjo, ancien Président du Nigeria. En s'appuyant sur l'exemple du Nigeria, qui a su sortir d'une longue période d'isolement économique, ils échangeront sur les priorités stratégiques à mettre en place pour relancer l'économie du Zimbabwe et mettre un terme aux sanctions qui pèsent encore sur ce pays d'Afrique australe et entravent son développement.

Face aux multiples défis économiques, politiques et sociaux et à l'heure où le Zimbabwe souhaite se réengager avec le reste du monde après près de deux décennies d'isolement dû aux sanctions occidentales, le Président Mnangagwa présentera le potentiel économique de son pays à la communauté des investisseurs internationaux et chefs d'entreprise réunis au Africa Ceo Forum.

Selon les organisateurs, une délégation gouvernementale de haut niveau accompagnant le successeur de Robert Mugabé, présentera la stratégie de renaissance économique du Zimbabwe. L'accent sera sans doute mis sur la promotion des réformes économiques en cours pour attirer davantage d'investisseurs vers ce pays.

Fin janvier dernier, au Forum de Davos, le nouveau Président, en exercice depuis la mi-novembre 2017 avait déjà fait une apparition remarquée, avec une déclaration tonique : « Pendant les 16, 18 dernières années, le Zimbabwe a souffert de l'isolement et des sanctions. A présent, je dis au monde entier : le Zimbabwe est ouvert au business ».

A Abidjan, Emmerson Mnangagwa devrait poursuivre sur la même lancée, d'autant plus que les nombreux atouts dont regorge son pays plaident pour lui : troisième producteur mondial de platine, fort de réserves de diamant abondantes, de ressources agricoles importantes et d'un taux d'alphabétisation des adultes parmi les plus importants d'Afrique, le Zimbabwe peut redevenir, rapidement, le point économique focal de la région qu'il a été par le passé.

« Après les précédentes participations des Présidents du Ghana, de Côte d'Ivoire et du Sénégal, celles du Président du Liberia et du Zimbabwe cette année confirment la vocation du Africa Ceo Forum à être le rendez-vous annuel de référence du dialogue public-privé sur le continent », se réjouit Jeune Afrique Média group, qui attend 1 200 Ceo cette année à Abidjan.