Cote d'Ivoire: Concours du village le plus propre à Buyo - Le village de Wonsealy grand vainqueur

Selon le ministre Alain Richard Donwai, avec ce concours, il y a de la fierté à traverser certains villages de Buyo qui sont propres et qui donnent envie d'y descendre ou d'y rester.

Pour la dernière étape du concours du village le plus propre sur le plan départemental, qui s'est déroulée à Buyo, c'est le village de Wonsealy qui a raflé la palme d'or, le samedi 10 mars.

«Chers parents du village de Wonsealy bravo pour la 1ère place que vous occupez. Vous voyez comme il est agréable et fier d'être désigné publiquement meilleur des candidats ! Vous devez maintenir cette place et faire mieux au niveau du concours régional. Les autres chercheront à vous détrôner, mais vous devrez résister. C'est ce genre de compétition positive que j'encourage », a félicité le ministre des Eaux et Forêts Alain Richard Donwai. Qui a profité pour saluer l'équipe du jury, avec à la tête de le Sous-Préfet de Buyo, pour le travail bénévole abattu. Sans oublier toutes les équipes en compétition.

Selon le ministre, avec ce concours, il y a de la fierté à traverser certains villages de Buyo qui sont propres et qui donnent envie d'y descendre ou d'y rester. « Remarquez que personne ne va en tourisme dans un village ou une localité sale. C'est bien au contraire la propreté qui attire », ajoute-t-il.

Il a invité la population à encourager l'initiative de Buyo et si possible l'étendre au niveau régional, « pour offrir un nouveau look à la Nawa que nous aimons tant ».

Lors de cette journée festive, le ministre a exhorté la population de la Nawa à taire les querelles ou les malentendus pour fédérer nos intelligences et les mettre au service du développement de la région.