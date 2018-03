Angola: Le nouveau directeur de la Radio Huíla mise sur le capital humain

Lubango — Investir dans les gens et la modernisation des équipements, avec l'introduction de nouvelles technologies figurent parmi les priorités du nouveau directeur de la Radio Huíla, du Groupe Radio Nationale d'Angola (RNA), le journaliste Augusto José, nommé le week-end, par un décret du Président du Conseil d'administration (PCA) de cette entreprise publique de communication.

S'adressant lundi à l'Angop à Lubango sur les objectifs à atteindre devant l'une des plus anciennes stations de radio du pays, le responsable a déclaré que la formation de cadres était un facteur déterminant pour les professionnels de la radio, pour répondre aux besoins du contexte.

Il a noté que l'un des objectifs à atteindre a à voir avec l'expansion du signal point à point via Internet dans certaines municipalités, en particulier Chipindo, Cuvango et Caconda, au nord et à l'est de Lubango, pour permettre aux auditeurs de suivre l'émission régulière de la RNA.

Il a appelé les employés de cette maison de radio, principalement des jeunes, à parier sur la formation académique et technique-professionnelle, ainsi qu'à se joindre aux cours de spécialisation pour faciliter le respect des normes du travail.

« Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, il y a beaucoup de concurrence, il est donc nécessaire, premièrement la formation spécialisée et plus tard être en mesure d'appliquer avec précision dans la pratique, parce que nous avons un public plus éclairé et très exigeant», a-t-il dit.

Augusto José a été jusqu'alors chef de production de la Radio Huíla et remplace, Joaquim Gonçalves, qui a exercé les mêmes fonctions pendant six ans. Né le 23 décembre 1979, originaire de Lubango, dans la province de Huíla, il a rejoint les cadres de la RNA le 27 janvier 1998, ayant été sous-éditeur (1999-2002), éditeur-chef (2002- 2011) et chef de production (2011-2018).