Sénégal: Gala de la commission féminine de l'Anps - Le rôle de la journaliste sportive magnifiée

Ce panel qui a été organisé dans le cadre des manifestations de la journée internationale de la femme avait pour thème « la place de la femme dans le développement du sport », un thème traité par Alain Monteiro du Cnoss avec les contributions des dames journalistes, Ndèye Dom Thiouf et Françoise Seck et la directrice du stade Léopold Sédar Senghor, Cécile Faye. Occasion saisie aussi par la commission féminine de l'Anps dirigée par Mme Coumba Dia Niang pour honorer des sportives qui se sont illustrées sur les différents stades de compétition. Elles ont été nombreuses à avoir reçu des distinctions pour services rendus au sport et au journalisme féminin.

