Mali: Coopération économique - L'axe Bamako-Rabat se renforce

Une nouvelle dynamique de coopération économique entre le Mali et le Maroc est en train de prendre forme. En effet, le Ministre de l'Economie et des Finances Dr. Boubou Cissé s'est entretenu avec plusieurs personnalités du monde économique et financier du royaume chérifien à Rabat (Maroc).

Selon un communiqué, le Ministre de l'Economie et des Finances, Dr. Boubou Cissé, s'est entretenu avec plusieurs personnalités du monde économique et financier du royaume chérifien à Rabat (Maroc), dans le cadre de la visite de travail que le Premier Ministre du Mali a effectué au Maroc, les 08 et 09 mars 2018.

Il s'agit notamment du Ministre Marocain de l'Economie et des Finances, Mohamed Boussaid, du Ministre Marocain de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie Numérique, Moulay Hafid Elalamy et du Ministre délégué des Affaires Africaines Mouhcine Jazouli,

Selon la même source, lors des entretiens, les ministres se sont félicités de l'excellence des relations entre les deux pays et du dynamisme particulier qui les caractérise, à la faveur des visites officielles de SM le Roi Mohammed VI au Mali.

Ces deux entretiens ont permis de dresser le bilan des relations économiques entre le Mali et le Maroc, rehaussées par la signature du protocole de coopération industrielle, signé lors de la visite Royale au Mali, en février 2014 et qui ambitionne de développer le partenariat économique et les investissements et de promouvoir la coopération technique dans le domaine industriel.

Les ministres des deux pays ont exprimé une volonté commune de donner un nouvel élan aux relations de coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine économique.

Le Ministre de l'Economie et des Finances du Mali et le Ministre marocain de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie Numérique ont convenu de favoriser le rapprochement entre les entreprises maliennes et marocaines afin de tirer le maximum de profits des opportunités et du formidable potentiel qu'offrent les deux économies dans les secteurs à fort potentiel de croissance, notamment le textile et l'agroalimentaire.

Le Dr. Boubou CISSE et son homologue marocain de l'Economie et des Finances ont échangé sur des axes de coopération en matière d'accompagnement pour une meilleure mobilisation de recettes fiscales internes.

A noter que le volume global des échanges commerciaux entre le Mali et le Maroc ont atteint en 2016, la somme de 494,30 milliards de FCFA, faisant du Mali le 19ème fournisseur du Royaume en Afrique et son 10ème client.