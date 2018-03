Algérie: Ishak Belfodil - L'Algérien évoque sa situation au Werder Breme

Ishak Belfodil a également évoqué pour la première fois l'offre qu'il a reçue lors du dernier mercato de Chine : «Oui, il y avait effectivement une offre de la Chine. Mon ancien entraineur d'Abu Dhabi est en train de former une équipe en Chine et il m'a dit qu'il était intéressé par mes services. Il a même appelé les dirigeants du Werder. Cependant, ces derniers ont répondu de suite qu'ils ne voulaient pas se séparer de moi car je reste un élément important de l'équipe. J'étais très heureux d'entendre ça».

«Oui, je n'aime pas être sur le banc. C'est affreux pour moi. Cela dit, je ne le montre pas comme je le faisais avant. Par le passé, je devenais malade si je ne jouais pas. Maintenant, j'ai appris à me montrer un peu plus patient et à transformer cela en énergie positive. J'essaye de tout donner quand j'entre sur le terrain », a-t-il confié dans une longue interview accordée au site allemand weser-kurier.de.

