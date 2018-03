Ile Maurice: 50 ans de l'Indépendance - Le Champ-de-Mars célèbre le quadricolore

Chants, danses, parades, défilé des hélicoptères et feux d'artifice... C'est en fanfare qu'est célébré le 50e anniversaire de l'Indépendance de Maurice au Champ-de-Mars, ce lundi 12 mars. Une cérémonie qui réunit plusieurs personnalités politiques et le président de l'Inde, Shri Ram Nath Kovind. Ne manquez pas le déroulement de ce jour historique.

Chronologie des événements

12 mar 2018 21:03

La cérémonie des 50 ans de l'Indépendance en direct du Champ de Mars

12 mar 2018 20:55

Fête de l'Indépendance: les hélicoptères de véritables stars du show

Comme à l'accoutumé, ceux présents aux célébrations du 50e anniversaire de l'Indépendance de Maurice, au Champ de Mars, ce lundi 12 mars, ont été gâtés par le défilé aérien des hélicoptères. En effet, nombreux ont été impressionnés par le show.

12 mar 2018 19:50

Pravind Jugnauth: «Pourquoi pas une femme PM à l'avenir»

«L'éducation d'une mère, c'est l'éducation de toute une génération.» C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre, Pravind Jugnauth, dans son message à la nation diffusé sur les ondes de la MBC dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de l'Indépendance du pays, ce lundi 12 mars. «Nous avons déjà reconnu, aujourd'hui, la contribution des femmes dans différents secteurs. Certaines occupent déjà des positions de responsabilité et elles prennent des décisions importantes pour le progrès du pays. Je crois que les femmes ont encore un rôle plus important à jouer dans l'avenir du pays. Pourquoi pas à l'avenir avoir une femme comme Premier ministre», a poursuivi le chef du gouvernement. Et d'affirmer que la gent féminine à tout son soutien et celui du gouvernement car la femme mérite sa place dans la société.

S'adressant aux jeunes, le Premier ministre dit avoir confiance en eux. «Le monde dans lequel on vit offre beaucoup de possibilités aux jeunes afin qu'ils puissent faire les bons choix dans la vie. Choisissez un loisir qui vous permettra de grandir sainement. Profitez des opportunités qui se présentent à vous dans le domaine de l'éducation, du sport, de la culture et préparez-vous pour développer vos compétences afin de prendre la relève. Ne vous laissez pas entraîner dans des mauvais chemins», a insisté Pravind Jugnauth. Il a poursuivi en affirmant que c'est dommage que les enfants soient souvent les proies de la mafia de la drogue. «Apprenez à dire non et venez vers nous si vous vous sentez vulnérables. La jeunesse est une de nos plus grandes richesses.»

Évoquant l'importance du respect, Pravind Jugnauth a déclaré qu'il y a trois éléments fondamentaux à respecter si nous voulons progresser dans la vie : la santé, l'harmonie sociale et l'environnement. Il a également indiqué que selon les statistiques, 50 % des Mauriciens sont diabétiques ou prédiabétiques et beaucoup souffrent d'hypertension. Raison pour laquelle il prône la pratique d'une activité physique régulière afin de rester en bonne santé.

Autre thème abordé : l'harmonie sociale. Selon le chef du gouvernement, celle-ci a été consolidée durant ces cinquante dernières années. Il a aussi déclaré que le processus de décolonisation du pays n'est pas encore terminé et que Maurice continuera à se battre auprès des instances internationales en ce qui concerne sa souveraineté sur l'archipel des Chagos. «Après qu'une majorité de pays a soutenu Maurice auprès des Nations unies, la Cour internationale de Justice écoutera notre position cette année. Tant que le processus de décolonisation n'est pas encore complété, nous allons continuer à nous battre, a-t-il soutenu. Continuons à travailler ensemble, 'lamé dan lamé' pour que le pays continue à prospérer.»

12 mar 2018 19:32

La police fait son show

Des membres de la force policière ont défilé et ont chanté pour célébrer le 50e anniversaire de l'Indépendance. Ils ont entonné en choeur une chanson patriotique «Lev Nu Pavion Lao».

12 mar 2018 18:38

L'Inde à l'honneur

Les membres de l'armée indienne à l'oeuvre lors d'un défilé.

12 mar 2018 18:20

Ameenah Gurib-Fakim et Pravind Jugnauth sur le podium

La présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim assiste à la cérémonie aux côtés du chef du gouvernement, Pravind Jugnauth. Ils ne se sont toutefois pas adressés la parole mais n'ont fait qu'échanger une poignée de main. La présidente affichait, néanmoins, un sourire lorsqu'elle parlait au ministre Roopun qui se trouvait juste à côté du chef du gouvernement.

12 mar 2018 18:08

Le ciel mauricien en fête

Après l'hymne national, ceux qui assistent à la cérémonie du 50e anniversaire de l'Indépendance ont eu droit à un défilé aérien des hélicoptères.

12 mar 2018 18:00

Arrivée des invités

Les personnalités politiques et le président de l'Inde Shri Ram Nath Kovind arrivent au Champ de Mars.

