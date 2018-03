Afrique: Le Trophée de la Coupe du monde fait naître tous les fantasmes !

Et une longue file était visible devant les portes du Grand théâtre pour pouvoir voir de près le trophée tant convoité et qui fait rêver plus d'un.

En tous les cas, le public notamment le « 12-ème Gaïndé » et « Allez Casa » ont rivalisé d'ardeurs au côté des officiels pour dire toute leur envie et leur espoir face à ce trophée tant convoité qui fuit encore le football africain.

« Il n'y a pas de doute, l'Afrique doit gagner la Coupe du monde et si l'Afrique doit la gagner, ça doit être le Sénégal » a-t-il dit, tout en manifestant sa « solidarité et ses encouragements » aux autres équipes africaines qualifiées pour Russie 2018.

