Afrique Australe: Tournoi à quatre en Zambie

A la faveur des dates FIFA, la Zambie s'apprête à abriter un tournoi à quatre équipes, toutes membres de la COSAFA.

Toutes les rencontres auront lieu au Levy Mwanawasa stadium de Ndola. Le tirage au sort a proposé les demi-finales Afrique du Sud - Angola et Zambie - Zimbabwe qui seront jouées le 22 mars. Trois jours plus tard se tiendront les finale et match de classement.

Pour les quatre sélections ce tournoi constituera à la fois une répétition pour la COSAFA Cup, qui se déroulera du 27 mai au 9 juin en Afrique du Sud et non pas au Botswana comme initialement programmé, et pour les éliminatoires de la CAN Total 2019 dont les journées 2, 3, 4 et 5 auront lieu aux mois de septembre, octobre et novembre 2018.

Pour mémoire la sixième et dernière journée se déroulera en mars 2019.