Congo-Kinshasa: Katumbi et la présidentielle - Le tout n'est pas de se porter candidat...

A preuve, même l'Eglise catholique qui a tout mis en œuvre pour parvenir à cet accord qui avait suscité beaucoup d'espoirs, en a pris aujourd'hui pour son grade. En témoigne la répression sanglante dont ses manifs de rues sont l'objet et ce, depuis le 31 décembre 2017. Au moins une vingtaine de personnes ont été laissées sur le carreau, sans compter les enlèvements et les menaces de mort dont sont victimes certains prélats.

Car, sous le coup d'une condamnation à trois ans de prison ferme dans une affaire d'immobilier dans son pays, Moise Katumbi vit en exil depuis près de deux ans en Belgique. Quand et comment compte-t-il rentrer au pays quand on sait que les autorités ont promis de l'arrêter au bas de la passerelle dès sa descente d'avion ? La question reste posée ; cela d'autant que Katumbi, même investi candidat de son parti, n'a pas osé lui-même avancer une date pour son retour au bercail.

« Ensemble pour le changement ! » Ainsi s'appelle la formation politique de l'opposant congolais, Moïse Katumbi, qui a été lancée le 12 mars 2018 à Johannesburg, en Afrique du Sud, et ce, après trois jours de conclave. « Notre plateforme politique doit gagner les élections à tous les niveaux : présidentielle, législatives, provinciales et locales », a déclaré l'ex-gouverneur de la province du Katanga, avant d'ajouter ceci dans une atmosphère pour le moins houleuse : « Vous m'avez choisi pour conduire notre mouvement à la victoire électorale. J'accepte avec humilité et responsabilité ».

Copyright © 2018 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.