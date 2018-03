Angola: Moxico - Les FAA contre l'entrée des jeunes comme un simple emploi

Luena — Le commandant de la région militaire Est (RML), le lieutenant-général João Serafim Kiteculo, a affirmé dimanche, à Luena, que sa région envisageait mettre fin à l'entrée des jeunes dans les Forces Armées Angolaises (FAA), comme un simple emploi.

Le général qui intervenait à la cérémonie de clôture de la XVIIe réunion de bilan de l'année d'instruction 2017/2018, estime que ne peuvent être admis dans les rangs des FAA, les jeunes qui se révèlent être de bons citoyens et avec une conduite irréprochable, appelant ainsi les responsables des districts de recrutement et mobilisation à être plus prudents dans la sélection des procès de recrutement et d'incorporation.

D'autre part, Serafim Kiteculo a appelé à l'implication des commandants des unités et sous-unités dans le suivi des troupes dans des activités techniques, récréatives et culturelles, pour l'amélioration de l'esprit de camaraderie au sein des forces armées.

Il a réitéré l'idée d'intensifier les activités agro-pastorales dans les unités et sous-unités de la région militaire, afin d'améliorer le régime alimentaire des troupes, dans une action qui devrait impliquer toutes ses troupes.

La rencontre a recommandé aux participants d'élever le niveau de discipline, de promouvoir les valeurs et vertus militaires, de combattre l'analphabétisme au sein des troupes et d'augmenter le nombre de médecins et infirmiers dans leurs unités et sous-unités pour assurer la santé troupes.

Pendant deux jours, les participants ont passé en revue la situation opérationnelle de la région, ayant également analysé le degré de conformité du plan d'éducation patriotique et le statut psycho-moral des troupes.