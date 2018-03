Banjul (Gambie), 12 mars (APS)- Des ministres sénégalais et gambiens ont entamé, lundi, peu après 14 heures à l'hôtel Kaïraba de Banjul (Gambie), la réunion préparatoire du Conseil présidentiel sénégalo-gambien prévu mardi en présence des présidents Adama Barrow et Macky Sall, a constaté l'APS.

Le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Sidiki Kaba et son homologue gambien Ouseynu Darboe président cette rencontre devant un panel de ministres gambiens et sénégalais ainsi que plusieurs experts et de hauts fonctionnaires.

Cette rencontre de haut niveau a lieu en présence de plusieurs ministres sénégalais dont Augustin Tine (Forces armées), Aly Ngouille Ndiaye (Intérieur et Sécurité publique), Ismaïla Madior Fall (Justice), Mary Teuw Niane (Enseignement supérieur), Abdoulaye Daouda Diallo (Infrastructures), Mame Thierno Dieng (Environnement et Développement durable), Aminata Mbengue Ndiaye (Elevage).

"Cette rencontre permettra aux deux pays de procéder à une revue détaillée du niveau de coopération en vue d'identifier les succès et les défis dans la mise en œuvre des séries de décision et accords qui nous lient.Avec l'aide de nos experts, nous allons revisiter ces accords pour le bénéfice mutuel des deux pays" a déclaré Ousseynu Darboe, ministre gambien de la Coopération internationale et des Gambiens de l'étranger.

"Cette réunion permettra aux deux pays de donner une nouvelle impulsion politique à leur coopération. Nous voulons bâtir un modèle de coopération entre les deux pays afin que le couple sénégambien soit le moteur qui inspire l'intégration politique en Afrique de l'ouest" a ajouté le chef de la diplomatie sénégalaise, Sidiki Kabba.