Madagascar: L'ASIEF au service de tous les fonctionnaires

Le raffermissement de la solidarité de tous les fonctionnaires à travers la pratique sportive. Tel est l'objectif de la nouvelle équipe de l'Association sportive Interministérielle pour l'Entretien des Fonctionnaires (ASIEF) dirigée par Jean Aimé Botosera dit John Love. Il veut apporter du renouveau dans la pratique des activités sportives et physiques pour les fonctionnaires.

John Love président jusqu'en 2023

Andrianarison Jean Aimé Botosera dit John Love a été président de l'Association Sportive Interministérielle pour l'Entretien des Fonctionnaires (ASIEF) le mercredi 28 février à l'Académie nationale des Sports (ANS) à Ampefiloha. Il a été propulsé à la tête de cette association pour un mandat de cinq ans, 2018-2023. Il a remporté 79 voix sur les 116 votants. Cette élection fait suite à son ambition d'apporter sa part de contribution dans la promotion du sport au sein des fonctionnaires. Pour la petite histoire, John Love a déjà occupé le poste de vice-président de « fokontany » à Toamasina à l'âge de 16 ans. Il est l'un des fondateurs du club 3FB Handball et Football. Il a été déjà coach de la sélection malgache de handball à l'île Maurice. John Love est le directeur général de l'« Institut de formation de paramédicaux » à Sofia. Il est l'un des leaders du « syndicat de paramédicaux », de l'association des « paramédicaux de Madagascar » et de l'« ordre des infirmiers ».

Le comité directeur

Président : Jean Aimé Botosera dit John Love.

Vice-présidents : Colonel Rolando Jaositera, ministère de la Défense.

Daniel Benja Andriantsizehena, Ministère des Finances.

Secrétaire Général : Tahina Andriamiarana, Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Trésorier : Fidy Paterson, Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Conseillers : Mandimbilaza Fananolahy, Ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions.

Fanomezana Michelle, Ministère du Tourisme.

Andrianarison Jean Aimé Botosera dit John Love, le nouvel homme fort de l'ASIEF.

Missions de l'ASIEF

L'Association Sportive Interministérielle pour l'Entretien des Fonctionnaires (ASIEF) a été créée afin de favoriser la pratique de l'activité physique et sportive face à la propagation généralisée chez les fonctionnaires et les agents de l'Etat de l'inactivité physique déclarée par l'OMS comme une pandémie mondiale dans la mesure où elle serait « responsable de la mortalité mondiale à hauteur de 6%), du fléau professionnel de « burn-out » littéralement « brûler de l'intérieur, se consumer) qui se caractérise par un état d'épuisement général à la fois psychique, émotionnel et mental dû à un stress important et répété, de la dégradation progressive de la solidarité intra-services et interservices publics à l'échelon national et à l'échelon régional et local. Une réforme a été entreprise pour le sport d'entretien des fonctionnaires et des agents de l'Etat et de compétition des fonctionnaires et des agents de l'Etat à Madagascar. Le décret 515-2017 a été prise pour régir cette nouvelle structure. Ainsi, l'ASIEF incite tous les fonctionnaires à pratiquer une activité physique non seulement pour les compétitions, mais aussi pour l'entretien du corps. Un club sport et santé sera constitué dans les ministères et institutions. « Une formation sera organisée pour les futurs présidents des clubs sports et santé. La pratique d'une activité physique est tellement importante pour la santé et pour l'épanouissement personnel » a fait savoir, Falimanana Julien Juste, directeur du sport pour tous auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports.

ASIEF. Les membres du comité directeur de l'ASIEF.

Le certificat de conformité en main

Une semaine après son élection, le ministère a délivré le certificat de conformité à l'équipe de Jean Aimé Botosera. Cette remise s'est effectuée mardi au Palais des Sports de Mahamasina par le directeur du sport pour tous, Faly Julien Juste. Un certificat de conformité après constatation que l'élection s'est déroulée en bonne et due forme en respectant les textes. Le nouveau président se veut être un rassembleur après la scission causée par les problèmes liés aux précédentes élections au sein de l'ASOIMI.

Plus d'ASOIMI ni d'ASOIMADA

Beaucoup de gens confondent encore l'ASIEF et l'ASOIMI. L'ASOIMI ou Association Sportive Omnisports Interministérielle et Institutions n'existe plus et les anciens dirigeants ne peuvent plus utiliser cette association et appellation. « Si des personnes agissent au nom de l'ASOIMI, ce sont des usurpateurs. Seule l'ASIEF est légale devant la loi et aux yeux de l'Etat » a insisté, Falimanana Julien Juste, directeur du sport pour tous au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Mise en place de base de données

Un des programmes phares du président de l'ASIEF est la constitution d'une base de données pour tous les fonctionnaires. « Je lance un appel à tous les fonctionnaires sportifs de se joindre à nous dans cette mission. La base de données est en cours d'élaboration, ce afin d'éviter l'appel aux mercenaires. Nous allons organiser un tournoi digne d'une grande compétition » a indiqué John Love. Cette base de données sera établie d'ici au mois de juillet c'est-à-dire trois mois avant le début des Championnats nationaux. « Nous allons collaborer avec tous les directeurs des ressources humaines de tous les ministères, le ministère de la Fonction publique et celui des Finances ». Dans cette mission, John Love et son équipe lancent un appel aux partenaires et sponsors dans le cadre du partenariat public-privé.

La base de données permettra de vérifier tous les fonctionnaires.

Les Championnats de Madagascar à Antsiranana

La toute première édition des Championnats de Madagascar des fonctionnaires sportifs de l'ère de l'ASIEF se disputeront à Antsiranana. Le tournoi se déroulera fin septembre ou début octobre selon le calendrier des grandes vacances. Plus de 1000 participants seront attendus dans la capitale du Nord. D'autres nouvelles disciplines peuvent s'ajouter à la liste de celles déjà en course. Outre le volet sportif, des activités culturelles seront programmées par l'équipe, ce afin de renforcer la solidarité et la cohésion.

Le rendez-vous est donné à Antsiranana pour les sommets nationaux.