Gambie: Les médecins gambiens exposent les défis de leur secteur

"Il nous faut quelqu'un qui fera des besoins urgents de notre secteur une priorité absolue et non quelqu'un qui nous démoralise. S'il n'y a pas de réponse à nos demandes, nous poursuivrons la grève", a averti Dr Bah.

Dr Bah a tenu à préciser qu'il n'y a aucune rancune à l'encontre de leurs autorités mais ils veulent que les Gambiens sachent que le leadership au ministère de la Santé ne les mène pas vers la bonne direction et ce n'est pas dans l'intérêt du secteur de la Santé et des Gambiens.

Dr Bah, qui s'adressait à la presse dans l'enceinte de Edward Francis Small Teaching Hospital (Efsth) à Banjul, où les médecins membres de l'Association des médecins et dentistes et médecins internes gambiens ont entamé une grève, exige la démission de la ministre de la Santé, Saffie Lowe Ceesay, entre autres.

