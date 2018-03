Seychelles: Les Seychelles soulignent les initiatives en matière d'énergie renouvelable lors d'une conférence sur l'énergie solaire en Inde

Le président Faure et M. Modi ont également passé en revue la coopération entre l'Inde et les Seychelles, en particulier dans les domaines du développement des ressources humaines, du commerce et de la sécurité maritime.

Le deuxième programme «Smart Energy in Homes and Businesses» porte sur la mise en place de deux fermes solaires sur l'île artificielle de Romainville.

Dans le programme, les lieux publics, les écoles publiques, les centres de santé et les maisons de retraite utiliseront des panneaux solaires photovoltaïques et d'autres accessoires afin de répondre à leurs besoins énergétiques.

Le président a été invité à prendre la parole devant la séance plénière à laquelle ont participé 22 chefs d'État et de gouvernement et environ 500 délégués, les Seychelles ayant le statut de membre fondateur de l'Alliance. L'archipel de l'océan Indien occidental a atteint ce statut en étant parmi les 15 premiers pays à avoir ratifié l'accord ISA à la Conférence des Parties (COP21) à Paris en 2015.

