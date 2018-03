Congo-Brazzaville: Conférence-débat sur la vie de Joseph Diangienda Kuntima

Le Pr Gadet Michel Dzondo a, quant à lui, exposé sur le sous-thème : « Joseph Diangienda Kuntima, véritable paradigme ». Pour lui, le premier père spirituel de l'Eglise kimbanguiste a enseigné aux jeunes le goût de l'effort et leur a appris à avoir la tête haute, de ne rien devoir à personne. « Avec des travaux multiples au sein de l'église, des ouvriers se sont formés sur le tas. Il a imprimé à la jeunesse kimbanguiste le goût de l'effort , de l'entrepreneuriat plus que celui du salariat. Il nous a enseigné un canal de communication propre. Il nous expliquait que dans toutes les fonctions, il faut mettre Dieu devant, laisser un espace vide qui est en fait occupé par le Saint-Esprit, le guide et le consolateur, révélateur des choses cachées. », a-t-il expliqué.

Développant le sous-thème : « Joseph Diangienda Kuntima et la jeunesse kimbanguiste », Jean Bassadissa a indiqué que chez les Kimbanguistes, les chefs spirituels ne meurent jamais. Selon la foi kimbanguiste, Diangienda représente la troisième personnalité de la trinité. « Le kimbanguisme prône la théologie du symbolisme, c'est-à-dire le signifié et le signifiant. Simon Kimbangu, qui est leur père, était venu pour représenter la troisième personnalité de la trinité. Donc, tout ce que nous faisons émane de l'inspiration. Nous sommes dans la fièvre du centenaire, d'ici à quelques jours, papa Diangienda va renaître spirituellement. », a-t-il soutenu.

En effet, des évocations ont été faites sur l'œuvre et la vie du troisième fils de Simon Kimbangu, né le 22 mars 1918 à Nkamba et décédé en 1992.

