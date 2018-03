Congo-Brazzaville: Département du Pool - Le retour au Mbongui contribue au changement de la jeunesse

A cet effet, les jeunes du Pool doivent repartir au mbongui (l'arbre à palabre) pour puiser un comportement digne qui honore celui qui a l'amour infini. « Il ne suffit pas d'errer çà et là en donnant des vivres et bien autres dons à l'homme du Pool car il a besoin d'une véritable paix. Les hostilités ne doivent plus se répéter dans le département du Pool malgré que l'ennemi de l'homme du Pool c'est l'homme du Pool lui-même. », a-t-il déclaré, avant d'ajouter : « Tout citoyen congolais doit savoir que nous sommes indivisibles comme le signifie notre devise : Unité-Travail-Progrès ».

Dans son homélie, le prêtre a rapproché les évènements du Pool à l'histoire de la bible qui parle du peuple Israël devenu infidèle à Dieu et exilé en Babylone. L'histoire a été tirée du livre de 2 Chroniques 36 :14 à 16 et aux épitres de Jean 3 : 14-21, Ephésien 2 : 4-10,etc.

L'invite a été faite lors d'une messe d'action de grâce en la paroisse Saint-Charles de Dzoumouna, dans le district de Goma Tsé-Tsé. Elle s'inscrivait dans le cadre du soutien et la bénédiction de l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités dans le département du Pool, demandée par l'Association des jeunes ressortissants du Pool (AJRP), que dirige Didier Clotaire Boutsindi

