Congo-Kinshasa: Industrie extractive - Un règlement minier de tous les enjeux ou pas

Pour l'heure, la seule avancée dans les discussions entre le gouvernement central et les opérateurs miniers est l'engagement commun à poursuivre et privilégier le dialogue constructif. Officiellement, l'élaboration d'un règlement minier intervient rapidement après la promulgation d'une loi, même celle aussi controversée que le Code minier. On se rappelle que la rencontre de crise entre le président de la République, Joseph Kabila, et les sept opérateurs miniers frondeurs n'a pas abouti à une reconsidération de la position du pays sur la réforme complète du Code de 2002. À l'ordre du jour de ces échanges infructueux, il y avait le défi de dégager un consensus de la dernière chance sur certains problèmes spécifiques, comme la fiscalité, les superprofits et la fameuse clause de stabilité de dix ans.

Mais rien ne permet d'espérer des changements à la suite de l'échec des pourparlers entre la présidence de la République et les miniers. Les plus optimistes veulent discuter de la possibilité d'apporter des amendements au nouveau document lors de la prochaine session parlementaire.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.