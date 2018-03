Congo-Brazzaville: Relance de la SNPC - Le nouveau directeur général compte sur l'ensemble du personnel

Notons que les nouveaux statuts de la SNPC fixent la durée du mandat du directeur général à quatre ans, renouvelable. Maixent Raoul Ominga appelle de tous ses vœux à une harmonie dans la diversité. « Faisons en sorte que la SNPC soit une société nationale et non une société de clans ;», a-t- il conclu.

L'expert-comptable agréé Cémac (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale) a affiché également de bonnes intentions sur l'aide et l'assistance à la population riveraine. Il a promis, au cours des quatre prochaines années, de relancer les activités de la fondation SNPC, à travers la construction ou l'équipement des écoles... , l'accès à l'électricité, ainsi que d'autres œuvres sociales.

Améliorer la qualité des ressources humaines, a poursuivi le nouveau directeur général, permettra à la SNPC d'atteindre les trois autres priorités, à savoir produire et transformer le produit pétrolier ; trouver de meilleures conditions d'approvisionnement du pays en produits pétroliers afin de parer aux pénuries récurrentes de carburant et de renforcer ses performances pour qu'elle participe sensiblement au budget de l'Etat.

