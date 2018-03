Angola: L'Église catholique a la responsabilité de l'éducation environnementale, dit l'archevêque

Moçamedes — L'archevêque de Lubango et Président de la Commission épiscopale de Justice et Paix de la Conférence épiscopale et l'Angola et Sao Tomé (CEAST), Mgr Gabriel Mbiling a déclaré dimanche à Moçamedes, que l'Eglise catholique avait un devoir d'éduquer la société dans la responsabilité du maintien de l'environnement, qui est le résultat de plus de billions d?années de parcours évolutif.

Intervenant à l'acte de lancement de la forêt dénommée « Laudato Si », de l'Eglise catholique, avec la plantation de 400 arbres de diverses espèces dans le quartier 4 de Março, municipalité de Moçamedes, le prélat a admis que le but de ce projet est que tous collaborent et participent à l'entretien et conservation de l'environnement, en plantant un arbre autour de lui, donnant ainsi un autre air à la nature.

Mgr Mbiling a également souligné que l'activité faisait partie de l'enseignement social de l'église et vise à aider à reconnaître la grandeur, l'urgence et la beauté du défi actuel sur l'éducation environnementale.

«Nous devons désormais opter pour l'éducation sur les lignes structurantes du document du Pape François sur l'environnement, la relation intime entre les pauvres et la fragilité de la planète, la critique du nouveau paradigme et les formes de pouvoir dérivant de la technologie» a-t-il ajouté.

Selon la source, il est nécessaire de discuter dans divers forums des sujets liés à l'environnement, tels que l'économie et le progrès, la valeur de chaque créature, le sens humain de l'écologie, entre autres, qui pourront aider à un nouveau mode de vie.

Le prélat a reconnu que nous sommes aujourd'hui confrontés à une crise écologique environnementale qui est une conséquence dramatique de l'activité incontrôlée de l'être humain.

«À l'heure actuelle, nous voyons de nombreuses attitudes qui nuisent à l'écosystème, telles que l'exploitation désordonnée des ressources minérales, le braconnage, le brûlage de vastes étendues de terres, l'exploitation forestière ou l'abattage des arbres, entre autres qui constitue un déséquilibre de l'environnement et un holocauste conséquent de l'humanité », a-t-il poursuivi.

Il est à noter que dans cette activité éducative environnementale, chaque évêque a planté 10 arbres, contribuant ainsi à l'amélioration et au bien-être de l'environnement, non seulement pour les communautés de cette localité, mais aussi pour la province de Namibe où sévit le problème de la désertification.