Sénégal: Le trophée de la Coupe du monde présenté à Dakar

On y observe aussi deux couronnes de malachite semi-précieuse, incrustées dans sa base, laquelle porte les années et les noms de chaque pays champion du monde depuis 1974.

Conçu en 1970, par l'artiste italien Silvio Gazzaniga, l'actuel trophée de la Coupe du monde qui pèse 6,175 kilogrammes, est en or de 18 carats et mesure 36,8 centimètres.

Asse Sène, âgée d'une cinquantaine d'année et habitant La Médina, a pour sa part déploré le fait que "dans le championnat européen, ce sont les Africains qui s'illustrent le plus, alors qu'en Coupe du monde, ils n'atteignent pas la demie finale".

