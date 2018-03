Angola: La rage cause environ 2000 morts

L'objectif a été établi par l'Organisation mondiale de la santé animale, avec le consentement de l'Alliance Globale contre la rage, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

En ce qui concerne la stratégie nationale de lutte contre l'épidémie, la Commission technique souligne l'importance de l'information, de l'éducation et de la communication pour combattre et éliminer la rage dans le monde d'ici 2030.

Selon le document, la vaccination de routine contre la rage (chiens, chats et singes) est actuellement en cours et la campagne de vaccination antirabique dans la province de Luanda pour l'année 2018 est en train d'être préparée.

Le faible système de ramassage des animaux errants, la plupart des chiens, a également été indiqué comme l'une des causes qui ont contribué à l'augmentation du nombre de morsures et transmission du virus de la rage à l'homme.

Les participants à la réunion ont noté une faible couverture vaccinale, due à des facteurs logistiques, à la carence en ressources humaines et financières, en équipements et matériels spécifiques à cette fin.

Les provinces ayant la plus forte incidence des cas de rage sont Luanda (774), Huambo (222), Bié (211), Benguela (153), Uige (150), Huila (120) et Malanje (100), indique le document auquel l'ANGOP a eu accès, lundi.

