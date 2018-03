Congo-Kinshasa: Éducation - L'Institut Saint-Joseph/Bonsomi célèbre ses 25 ans d'existence

Créé en 1993, l'Institut Saint-Joseph/Bonsomi dont la formation n'est plus à démontrer a eu à recevoir, de 1999 à 2017, 2698 candidats qui ont participé à l'examen d'État. Parmi ces candidats, l'école a sorti 2261 diplômés d'État dont certains sont devenus aujourd'hui des médecins, des avocats et des économistes.

S'agissant de la journée du 17 mars, a indiqué Yamba-Yamba, il est prévu une série d'activités culturelles dont les préparatifs ont déjà commencé et se poursuivent sans relâche pour donner un cachet spécial à ce grand évènement qui marque également le jubilé d'argent de l'Institut Joseph . Il s'agit principalement, a-t-il fait savoir, des récitals de théâtre, des poèmes, des ballets et tant d'autres activités à caractère culturel.

Les vingt-cinq ans de l'Institut Saint-Joseph seront célébrés dans toutes les écoles qui portent ce nom. En tant qu'une école chrétienne, il est prévu en marge de cette grande manifestation commémorative, c'est-à-dire le 16 mars, une messe qui sera dite en la paroisse Sainte-Thérèse à N'djili. Une façon pour les responsables, les enseignants, les élèves et autres agents et cadres de cette institution d'enseignement primaire et secondaire de rendre grâce à Dieu pour ses biens faits.

