Congo-Brazzaville: Fête du 8 mars - Antoinette Sassou N'Guesso reçoit un trophée de reconnaissance

Depuis plus de trente ans, en effet, Antoinette Sassou N'Guesso, présidente de la Fondation Congo Assistance, s'est engagée en faveur de l'épanouissement ainsi que de l'autonomisation de la femme et de l'enfant. Ses efforts dans la lutte contre le sida, le cancer, le paludisme et la drépanocytose ont été reconnus et appréciés tant au plan national qu'international.

« Il est question pour nous les femmes de marquer un temps pour approfondir la réflexion sur les maux qui nous minent et aussi de voir comment améliorer notre contribution dans le développement socio-culturel et économique de notre pays. », a précisé Inès Nefer Bertille Ingani.

La ministre de la Promotion de la femme a estimé, en outre, que la célébration chaque année de la journée internationale des droits des femmes répond à un idéal, au-delà du caractère festif qui lui est attribué. Il s'agit, a-t-elle indiqué, de « mener des réflexions, de faire le bilan pour savoir d'où nous venons, où nous sommes, avec quelle revendication et surtout le renforcement de nos stratégies pour atteindre nos objectifs dans les courts et moyens termes ».

La première dame a été primée par la ministre de la Promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, pour son engagement en faveur de l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables, de la santé de la mère et de l'enfant.

