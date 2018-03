Congo-Brazzaville/Guinée Bissau: Journée FIFA - Les Congolais face aux Bissau-Guinéens le 26 mars en France

Le sélectionneur du onze national congolais, Sébastien Migné, a tenu une conférence de presse le 12 mars, à Brazzaville, au cours de laquelle il a éclairé la lanterne du public sportif sur ses choix. L'un des plus grands absents est le portier et capitaine, Barel Mouko. Will Césaire Matimbou, qui évolue avec les U-19 de Paris FC, est le nouveau venu parmi les gardiens. « Je suis conscient de ce que Barel Mouko peut nous apporter avec son expérience notamment. Mais, il vient à peine de signer avec Daring Club Motema Pembe. Il faut lui laisser le temps de prendre ses marques avec son nouveau club. », a indiqué le sélectionneur.

